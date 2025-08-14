Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Ignitis“ vienerius metus už 1,7 mln. eurų tieks žalią elektrą „Energy cells“ baterijų parkams

2025-08-14 10:44 / šaltinis: BNS
2025-08-14 10:44

Valstybės kontroliuojamos energetikos grupės „Ignitis grupė“ elektros tiekėja „Ignitis“ vienerius metus tieks žaliąją elektrą „Epso-G“ valdomos „Energy cells“ keturiems 200 megavatų (MW) bendros galios kaupiklių parkams taip užtikrinant nenutrūkstamą jų izoliuoto darbo rezervo paslaugą bendrovei  „Litgrid“.

„Ignitis“

Valstybės kontroliuojamos energetikos grupės „Ignitis grupė“ elektros tiekėja „Ignitis“ vienerius metus tieks žaliąją elektrą „Epso-G“ valdomos „Energy cells“ keturiems 200 megavatų (MW) bendros galios kaupiklių parkams taip užtikrinant nenutrūkstamą jų izoliuoto darbo rezervo paslaugą bendrovei  „Litgrid“.

REKLAMA
1

Maksimali sutarties, kurią būtų galima pratęsti dar trims mėnesiams, vertė – 1,7 mln. eurų (be PVM), pranešė „Energy cells“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Toliau siekiame „Energy cells“ ir visos „Epso-G" grupės tvarumo tikslų – iki 2050-ųjų pasiekti nulinį emisijų balansą. Todėl (...) kvietėme dalyvauti tiekėjus, kurie gali užtikrinti, kad baterijų parkų technologinėms reikmėms tiekiama elektros energija būtų iš atsinaujinančių išteklių”, – pranešime sakė „Energy cells“ vadovas Rimvydas Štilinis. 

REKLAMA
REKLAMA

Elektra bus naudojama baterijų įkrovos lygio bei temperatūrinio režimo palaikymui – šildymui arba aušinimui, apšvietimui, vaizdo stebėjimo sistemos darbui ir kitiems poreikiams.

REKLAMA

„Ignitis“ įsipareigojo užtikrinti žaliosios energijos kilmę sertifikatais ir kas tris mėnesius teikti CO2 emisijos kiekio sutaupymo ataskaitas. 

„Energy cells“ taip pat galės nekomerciniais tikslais per „Ignitis“ pirkti žaliąją energiją biržos „dienos prieš“ (angl. day-ahead) prekybos rinkoje, prekiauti „dienos eigos“ (angl. intraday) rinkoje, įsigyjant reikalingą ir parduodant perteklinę elektrą, taip užtikrinant baterijų sistemos parengimą izoliuoto darbo rezervos paslaugai. 

REKLAMA
REKLAMA

Keturi baterijų parkai Vilniuje, Utenoje, Šiauliuose ir Alytuje pradėjo veikti 2023 metų rudenį. Kaupiklius įrengė ir juos aptarnaus Vokietijos bendrovė „Siemens Energy“ ir JAV grupės „Fluence Energy“ padalinys Vokietijoje „Fluence“.

Baterijų parkai kainavo 96,3 mln. eurų, iš jų 79,5 mln. eurų skyrė Europos Sąjunga. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų