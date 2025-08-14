„Ignitis“ vienerius metus už 1,7 mln. eurų tieks žalią elektrą „Energy cells“ baterijų parkams

Maksimali sutarties, kurią būtų galima pratęsti dar trims mėnesiams, vertė – 1,7 mln. eurų (be PVM), pranešė „Energy cells“.
„Toliau siekiame „Energy cells“ ir visos „Epso-G" grupės tvarumo tikslų – iki 2050-ųjų pasiekti nulinį emisijų balansą. Todėl (...) kvietėme dalyvauti tiekėjus, kurie gali užtikrinti, kad baterijų parkų technologinėms reikmėms tiekiama elektros energija būtų iš atsinaujinančių išteklių”, – pranešime sakė „Energy cells“ vadovas Rimvydas Štilinis.
Elektra bus naudojama baterijų įkrovos lygio bei temperatūrinio režimo palaikymui – šildymui arba aušinimui, apšvietimui, vaizdo stebėjimo sistemos darbui ir kitiems poreikiams.
„Ignitis“ įsipareigojo užtikrinti žaliosios energijos kilmę sertifikatais ir kas tris mėnesius teikti CO2 emisijos kiekio sutaupymo ataskaitas.
„Energy cells“ taip pat galės nekomerciniais tikslais per „Ignitis“ pirkti žaliąją energiją biržos „dienos prieš“ (angl. day-ahead) prekybos rinkoje, prekiauti „dienos eigos“ (angl. intraday) rinkoje, įsigyjant reikalingą ir parduodant perteklinę elektrą, taip užtikrinant baterijų sistemos parengimą izoliuoto darbo rezervos paslaugai.
Keturi baterijų parkai Vilniuje, Utenoje, Šiauliuose ir Alytuje pradėjo veikti 2023 metų rudenį. Kaupiklius įrengė ir juos aptarnaus Vokietijos bendrovė „Siemens Energy“ ir JAV grupės „Fluence Energy“ padalinys Vokietijoje „Fluence“.
Baterijų parkai kainavo 96,3 mln. eurų, iš jų 79,5 mln. eurų skyrė Europos Sąjunga.
