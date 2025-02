Ieško šių darbuotojų ir moka tiek, kiek paprašo: „į rankas“ gauna ir 4 tūkst. eurų

Ekonomistai prognozuoja, kad šiemet lietuvių algos vidutiniškai turėtų augti sparčiau, nei buvo tikėtasi anksčiau – beveik dešimtadaliu per metus. Visgi nuotaiką gyventojams gadins infliacija, kuri, kaip prognozuojama, turėtų pasiekti 3 proc.

O dar pernai, darbo skelbimų portalo „CV Online“ duomenimis, didžiausias atlyginimų augimas (procentine išraiška) 2024 metais buvo žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriuose.

REKLAMA

REKLAMA

Ūkininkai neslepia, kad darbuotojų, galinčių pavairuoti traktorių ar kombainą, ieško nuolat. Tad, kiek šiuo metu gali uždirbti traktorininkai-mechanizatoriai?

REKLAMA

Ūkininkai susiduria su didele problema

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius naujienų portalui tv3.lt teigė, kad ne vienerius metus dalis žemdirbių susiduria su tą pačia problema – neranda patyrusių ir darbą išmanančių traktorininkų-mechanizatorių.

„Nors turinčių pažymėjimus ir galinčius vairuoti techniką yra, tačiau tie pažymėjimai įgyjami nesudėtingai, nesuteikiant gilesnių žinių apie techniką. O, kas galėtų dirbti su brangiais kombainais, tai tokių darbuotojų poreikis rinkoje yra didžiulis, šių mechanizatorių trūksta.

REKLAMA

REKLAMA

Kitaip tariant, susiduriama su problema, kad nerandama darbuotojų, kurie turėtų bazinių žinių ir žinotų, kaip reikia eksploatuoti specifinę techniką“, – kalbėjo pašnekovas.

Pasak R. Juknevičiaus, jeigu anksčiau traktorininkai-mechanizatoriai buvo rengiami ne vienerius metus, dabar tokio ugdymo neliko.

„Ir atsitinka taip, kad, jei pats ūkininkas būna geras mechanizatorius, tai jam nieko kito nelieka, kaip tik savo žinias perduoti tam samdomam žmogui. Tačiau, jei žinių trūksta ir pačiam ūkininkui, pasamdyti darbą išmanančius mechanizatorius tampa labai sudėtinga.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Žinoma, yra dar viena galimybė – bandyti susitarti su jau dirbančiais mechanizatoriais pas kitus ūkininkus, kad šie ateitų padirbėti pas jus. Tačiau tokia patirtis aiškiai sako, kad tie, kurie linkę keisti darbo vietas, atsakomybės turi per mažai. Kitaip tariant, prisidirbę pas vieną, linkę lėkti pas kitą. Taigi tai irgi nėra geriausia išeitis“, – pasakojo ūkininkų atstovas.

REKLAMA

Negaili sumokėti ir 4 tūkst. eurų ar dar daugiau

R. Juknevičius pasakoja, kad traktorininkams-mechanizatoriams siūlomas atlygis priklauso nuo to, kokia yra darbuotojo patirtis.

„Jeigu ūkininkas ieško mechanizatoriaus, kuris galėtų vairuoti milijonus eurų kainuojančią techniką, be abejo, jis norės būti garantuotas, kad už vairo sėdės profesionalus, darbą išmanantis specialistas. Todėl jam bus sumokamas ir didesnis atlygis“, – kalbėjo pašnekovas.

REKLAMA

Tiesa, R. Juknevičius atkreipia dėmesį, kad dėl traktorininkų-mechanizatorių trūkumo ūkininkai dažnai būna pasiryžę darbą išmanančiam specialistui sumokėti net ir gerokai didesnį atlyginimą nei rinkos kaina.

„Jeigu atsitinka taip, kad tavo samdomas mechanizatorius, kurį tikėjaisi sezono metu turėti, pvz., susirgo, o tuo metu prasideda javapjūtė, tada sveri, kas tau svarbiau: nukulti derlių ar brangiai sumokėti darbuotojui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tada ir matome tas stebuklingas kainas, nes ūkininkai linkę mokėti praktiškai bet kokią kainą, kokios prašo mechanizatorius. Esu girdėjęs, kad kai kurie ūkininkai negaili sumokėti ir 4 tūkst. eurų „į rankas“, – teigė pašnekovas.

O, jeigu traktorininkų-mechanizatorių ieškoma žiemos laikotarpiu, siūlomi atlyginimai darbuotojams, pasak R. Juknevičiaus, yra kuklesni, nes ir paieškoms dar yra laiko.

REKLAMA

Štai darbo skelbimų portale „CV bankas“ iš viso galima rasti 14 darbo pasiūlymų traktorininkams-mechanizatoriams.

Atlyginimai šios profesijos atstovams svyruoja nuo 1 tūkst. eurų iki 3 tūkst. eurų „į rankas“.

Iš kandidatų reikalaujama, kad jie turėtų traktorininko teises – TR2, SZ, SM kategorijas.

O kai kurie darbdaviai netgi prašo, kad mechanizatoriai turėtų ne tik patirties žemės ūkyje, bet ir žinotų, kaip reikia sėti, purkšti, tręšti laukus, kulti, o taip pat prireikus ir remontuoti techniką.

REKLAMA

Kam atlyginimai didėjo labiausiai?

Pernai metais atlyginimai Lietuvoje augo įvairiai. Kai kuriems alga pakilo vos 1 proc., kitiems – net trečdaliu (33 proc.), o vidutinis kilimas siekė 7 proc., kiek anksčiau buvo skelbiama pranešime žiniasklaidai.

Šie duomenys buvo gauti „Manoalga.lt“ tyrimo metu, kuomet 11 tūkst. dirbančiųjų pateikė duomenis apie savo pareigas, uždarbį ir gaunamas papildomas naudas.

Specialistai suskaičiavo, kurių profesijų, lyčių, amžiaus ar regiono darbuotojams uždarbis augo labiausiai, o kuriems – mažiausiai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Didžiausias atlyginimų augimas 2024 m. buvo šiose pareigų kategorijose (nuo didžiausio):

žemės ūkis, maisto pramonė – 33 proc.;

paslaugų sektorius – 28 proc. (mažiausiai uždirbančių pareigų sąraše #6);

medicina ir socialinė rūpyba – 28 proc. (daugiausiai uždirbančių pareigų sąraše #9);

žurnalistika, leidyba ir žiniasklaida – 20 proc.;

rinkodara, reklamavimas, viešieji ryšiai – 18 proc.;

viešasis administravimas – 17 proc.;

statybos ir nekilnojamasis turtas – 16 proc.;

medienos apdirbimo pramonė – 16 proc. (mažiausiai uždirbančių pareigų sąraše #5);

švietimas, mokslas ir tyrimai – 16 proc.;

draudimas – 16 proc. (mažiausiai uždirbančių pareigų sąraše #9).

Tarp labiausiai augusių atlyginimų, 3 pareigų sritys yra mažiausiai uždirbančių pareigų sričių dešimtuke, t. y. draudimas, paslaugų sektorius, medienos apdirbimo pramonė.

REKLAMA

Taip pat daugiausia atlygis augo medicinoje, kuri yra daugiausiai uždirbančių sričių dešimtuke.

Skirtingam atlyginimų augimui įtakos turėjo nuo 2024 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga (MMA): 2023 m. – 840 eurų, 2024 m. – 924 eurų.

Taip pat buvo padidinti biudžetinių įstaigų darbuotojų minimalieji pareiginės algos koeficientai, neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) skaičiavimo pokyčiai, paklausos ir pasiūlos skirtumai, darbuotojų trūkumas ir pan.

REKLAMA

Kai kuriems algos pakilo ir kiek daugiau nei 400 eurų. Pvz., žemės ūkyje – nuo 1287 iki 1717 eurų, kas yra net 430 eurų.

Kaip keitėsi atlyginimai 2024 m. („CV-Online“ nuotr.)

Kokių darbo pasiūlymų 2024 m. buvo daugiausiai

Pasak „CV-Online“ marketingo vadovės Ritos Karavaitienės, portale 2024 m. daugiausiai darbo pasiūlymų sulaukė šių sričių specialistai:

gamybos;

paslaugų sektoriaus;

valdymo;

pardavimų;

IT;

finansų;

administravimo;

inžinerijos;

transporto;

bankų;

draudimo;

prekybos.

Vis tik R. Karavaitienė pastebi, kad kandidatai didesnį aktyvumą demonstravo kitose srityse, pvz.: rinkodaros, komunikacijos, kultūros, žmogiškųjų išteklių ir pan.

REKLAMA

REKLAMA

„Be kitų svarbių priežasčių, reikšmingas paklausos ir pasiūlos skirtumas, aukštą pridėtinę vertę kuriančių darbuotojų trūkumas darbdaviams darė nemenką spaudimą peržiūrėti atlyginimus.

Siekiant pritraukti ir išlaikyti darbuotojus, darbdaviai atlyginimus kėlė net ir daugiausiai uždirbantiems profesionalams“, – pastebėjimais dalijosi „CV-Online“ atstovė.

Didžiausi atlyginimai pagal užimamų pareigų sritį

Aukščiausio lygio vadovų (pareigos su didžiausiais atlyginimais: vyr. vykdomieji pareigūnai, IT skyriaus vadovai, vykdomieji direktoriai) atlyginimai per metus vidutiniškai paaugo 5 proc.

IT (didžiausi atlyginimai: IT architektų, vyr. programuotojų, „DevOps“ inžinierių, IT produktų vadybininkų, iOS programuotojų) atlyginimai per metus paaugo 8 proc.

Valdymo srityje (rizikos vertinimo vadovai, teisės skyriaus vadovai, finansų vadovai) algos augo 12 proc.

Teisės srityje (teisėjai, advokatai, teisininkai) uždarbis pakilo 8 proc.

Telekomunikacijų srityje (informacinių ir ryšių technologijų specialistai, telekomunikacijų specialistai) atlyginimai pakilo 4 proc.

Ekonomikos, finansų, apskaitos srityse (kontrolieriai, finansų rinkos specialistai, auditoriai) algos kilo 14 proc.

Farmacijos srityje (farmacijos produktų vadovai, farmacininkai) darbo užmokestis pakilo 13 proc.

Bankininkystės srityje (produkto vadovai–specialistai, vidaus auditoriai, finansų analitikai) algos augo 6 proc.

REKLAMA

Medicinos srityje (gydytojai, medicinos / farmacijos produktų pardavimo atstovai, odontologai) atlyginimai kilo 28 proc.

Prekybos darbuotojų (vyresnieji pardavimo atstovai, verslo analitikai, pardavimo projektų vadovai) algos augo 12 proc.

Kas 2024 m. gavo mažiausius atlyginimus:

nekvalifikuota darbo jėga – atlyginimai per metus vidutiniškai paaugo 8 proc.;

turizmas, viešasis maitinimas, viešbučiai – 14 proc.

tekstilės, odos gaminių, drabužių pramonė – 10 proc.;

saugumas ir apsauga – 6 proc.;

medienos apdirbimo pramonė – 16 proc.;

paslaugų sektorius – 28 proc.;

klientų aptarnavimas – 8 proc.;

menas ir kultūra – 5 proc. ;

draudimas – 16 proc.;

administravimas – 5 proc.

Kalbant apie algas regionuose, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose atlyginimų augimo vidurkis beveik toks pat – 9–10 proc.

Vis tik skirtumas tarp Vilniaus ir Kauno atlyginimų buvo 17 proc., o tarp Vilniaus ir Klaipėdos – 27 proc.

Didžiausias atlyginimų skirtumas, palyginus su Vilniumi, yra Tauragėje – 53 proc. Didžiausias procentinis atlyginimų augimas 2024 m. buvo Utenos apskrityje – 24 proc.

Atlyginimai pagal amžių ir lytį

Kaip keitėsi atlyginimai 2024 m. („CV-Online“ nuotr.)

Didžiausius atlyginimus 2024 m. uždirbo 35–44 metų amžiaus darbuotojai. Tai – svarios darbo patirties turintys, neretai karjeros laiptais pakilę savo srities profesionalai. Jiems atlyginimai per metus paaugo vidutiniškai 10 proc.

REKLAMA

Mažiausiai atlyginimai kilo jauniausiems darbo rinkos žaidėjams – iki 25 metų amžiaus grupės darbuotojams. Jų atlyginimai per metus paaugo vos 2 proc.

Dažnu atveju šios amžiaus grupės darbuotojai dirba žemesnės kvalifikacijos, patirties nereikalaujančius darbus, užima startines pozicijas, todėl atlygio augimui didelio potencialo nėra, nebent jie sparčiai mokosi, tobulėja ir dirba itin paklausiose srityse.

Kaip keitėsi atlyginimai 2024 m. („CV-Online“ nuotr.)

Moterims atlyginimai pernai augo šiek tiek daugiau (12 proc.) nei vyrams (8 proc.), tačiau moterų atlyginimo vidurkis vis dar atsilieka nuo vyrų.

„Moterys dažniau dirba tokiose ekonominės veiklos srityse, kuriose atlyginimai yra žemesni, jos rečiau užima aukštas, vadovaujančias pareigas.

Karjeros pertraukos, darbas ne visu etatu, šeiminiai įsipareigojimai, žemesnės derybinės galios, stereotipai bei visuomenėje vyraujančios išankstinės nuostatos – moterų ir vyrų atlyginimų skirtumų priežastys“, – vardijo „CV-Online“ marketingo vadovė.