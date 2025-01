Kretingos rajone įgriuvo automobilių tiltas per upę, o tokių avarinės būklės statinių – apstu

Kretingos rajone, Kartenos miestelyje, atslūgus potvyniui įgriuvo vienas automobilių tiltų per upę. Tiltas dabar nepravažiuojamas ir užtvertas. Ūkininkai reikalauja iš savivaldybės tiltą sutvarkyti per 2 mėnesius, mat po to jau turės važiuoti juo dirbti savo žemių, o kito privažiavimo tiesiog nėra.