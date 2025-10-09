Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Gyvenate šioje savivaldybėje? Nepradelskite – gausite pinigų

2025-10-09 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 17:00

Gyventojai, kurių kaimynystėje sukasi vėjo jėgainės ar veikia kitos atsinaujinančių išteklių elektrinės, dar turi galimybę gauti jiems priklausančias kompensacijas, rašoma pranešime žiniasklaidai.

0

Lėšos gyventojams skiriamos pagal šiais metais pirmą kartą pradėtą taikyti gamybos įmokos modelį. Norintys sulaukti lėšų, kviečiami paskubėti – prašymai priimami iki spalio 17 d.  

Vardija savivaldybes, kas gali gauti išmoką

Lėšos gali pasiekti gyventojus, gyvenančius ne didesniu kaip 5 km atstumu nuo tų elektrinių, kurios sumokėjo gamybos įmoką ir susidarė mokėtina suma. Didžiausia tikimybė, kad jūsų namas patenka į šias teritorijas, jei gyvenate Mažeikių, Anykščių, Kelmės, Molėtų, Šakių, Šiaulių, Ukmergės, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse. Kitose šalies savivaldybėse įmokų nesurinkta arba surinkta minimaliai.  

Pasitikrinti, ar gamybos įmokos lėšos jums priklauso, visai nesudėtinga. Pilnas gyventojų, kuriems priklauso gamybos įmokų lėšos, adresų sąrašas skelbiamas čia.   

Gyventojai, sąraše suradę savo deklaruotą gyvenamąją vietą, iki spalio 17 d. gali kreiptis dėl lėšų išmokėjimo. Prisijungus prie APVA sistemos, adresu gig.apva.lt, reikėtų užpildyti pateikiamą trumpą sutarties formą. Sutartyje nurodomas banko sąskaitos numeris, kontaktai bei atstovaujamų asmenų (pavyzdžiui, vaikų) duomenys.   

Jei iki nurodyto termino gyventojas neužpildo sutarties, teisė gauti kompensaciją prarandama, o neišmokėtos lėšos perkeliamos į 2026 m. ir bus paskirstomos bendruomeninėms organizacijoms. 

APVA primena, naujasis gamybos įmokos modelis numato, kad įstatyme nurodyti, komerciniais pagrindais veikiantys elektros energijos gamintojai turi pareigą kasmet mokėti 1 eurą už megavatvalandę siekiančias gamybos įmokas. Už 2024 m. iš elektros energijos gamintojų iš viso surinkta 302,5 tūkst. eurų. Surinktos įmokos proporcingai paskirstomos elektrinių kaimynystėje įsikūrusioms bendruomeninėms organizacijoms (85 proc.) bei gyventojams (15 proc.).   

Gamybos įmokos tikslas – užtikrinti, kad atsinaujinančių energijos išteklių plėtra prisidėtų prie bendruomenių bei gyventojų aplinkos gerinimo, kartu didinant visuomenės palankumą atsinaujinančių išteklių plėtrai.   

Detalesnė informacija apie elektros energijos gamybos įmokų lėšų išmokėjimą gyventojams – APVA parengtoje atmintinėje

indeliai.lt

