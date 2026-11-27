Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kaip žaidimo premjera atsispindėjo prekybininkų ir maisto pristatymo platformų užsakymuose.
Užsakymų daugiausia augo naktį
„Bolt Food“ generalinis vadovas Laurynas Pamparas sako, kad bendrovė iš anksto ruošėsi galimam užsakymų augimui ir pasirūpino, kad paslaugą būtų pasirengę teikti pakankamai kurjerių.
Pirmąsias keturias dienas po žaidimo pasirodymo – nuo ketvirtadienio iki sekmadienio – užsakymų buvo daugiau nei įprastai. Labiausiai išsiskyrė ketvirtadienis: Lietuvoje jų skaičius buvo 10,6 proc. didesnis nei įprastą to laikotarpio ketvirtadienį.
„Ypač ryškų augimą matėme pirmosiomis valandomis po žaidimo pasirodymo – panašu, kad nekantriausi žaidėjai prie ekranų susėdo dar naktį ir stiprinosi mėgstamais patiekalais. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį užsakymų sulaukėme 16,3 proc. daugiau nei įprastai. Didžiausią augimą matėme 1–2 val. nakties, kai užsakymų buvo 41 proc. daugiau, o 2–3 val. jų buvo 30 proc. daugiau nei įprastai“, – aiškina L. Pamparas.
Užsakymų augimas buvo matomas ir vakarais. Kiekvieną iš keturių dienų nuo 18 iki 22 val. jų sulaukta 5–13 proc. daugiau nei įprastai. Augo ir užsakymai naktimis iš ketvirtadienio į penktadienį bei iš penktadienio į šeštadienį.
Vertinant miestus, pirmąją žaidimo pasirodymo naktį po vidurnakčio maistu į namus aktyviausiai rūpinosi Kauno gyventojai – užsakymų buvo 34 proc. daugiau nei įprastai. Šiauliuose jų padaugėjo 29 proc., Vilniuje – 15 proc.
Per visas keturias dienas didžiausias procentinis augimas fiksuotas Kėdainiuose – užsakymų sulaukta apie 19 proc. daugiau. Palangoje ir Telšiuose jų padaugėjo apie 10 proc., Utenoje ir Alytuje – apie 8 proc.
„Iš didžiųjų miestų per keturias dienas labiausiai išsiskyrė Kaunas, kur užsakymų padaugėjo apie 8 proc. Panevėžyje ir Šiauliuose augimas siekė apie 7,7 proc., Vilniuje – apie 7 proc.“ – nurodo L. Pamparas.
L. Pamparas taip pat nurodė, kad per šias dienas naudotojų maisto pasirinkimai iš esmės nesikeitė – tarp dažniausiai užsakomų patiekalų išliko mėsainiai, picos, vištienos patiekalai ir sušiai. Dažniausiai užsakytas patiekalas buvo mėsainis su sūriu, o mėsainiai sudarė beveik dešimtadalį visų užsakytų prekių ir patiekalų. Jų užsakyta apie 14 proc. daugiau nei įprastai.
„Visgi įdomu tai, kad, matyt, žaidėjai norėjo ir kažko saldaus – desertų per keturias dienas užsakyta net 16 proc. daugiau nei įprastai“, – taip pat akcentuoja L. Pamparas.
Augimą sieja ir su orais
„Wolt“ komunikacijos specialistė Baltijos šalims Akvilė Grašytė sako, kad lapkričio 20–22 d. platformoje Lietuvoje užsakymų buvo daugiau nei pirmaisiais šio mėnesio savaitgaliais. Tą savaitgalį užsakymus pristatyti rinkosi ir kiek daugiau kurjerių-partnerių nei įprastai.
Vis dėlto, pasak jos, antroje savaitės pusėje užsakymų paprastai daugėja, o šįkart paklausą galėjo auginti ir darganoti orai. Todėl „Wolt“ iš turimų duomenų negali nustatyti, kokią įtaką užsakymams turėjo būtent žaidimo pasirodymas.
„Kalbant apie tai, ką žmonės užsisakė, tarp praėjusio savaitgalio populiariausių pasirinkimų buvo mėsainiai, picos, kebabai ir kiti patiekalai lavaše bei sušiai – šie valgiai vieni populiariausių ir kitais savaitgaliais. Įdomu ir tai, kad mėsainiai ypač populiarūs vėlyvais vakarais.
Remiantis mūsų šių metų sausio–rugsėjo duomenimis, jie sudarė apie 10 proc. visų prekių, kurias klientai Lietuvoje per „Wolt“ užsisakė nuo 22 iki 4 val. ryto“, – aiškina A. Grašytė.
„Užkandžiai tiesiog skriete skriejo į krepšelius“
„Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė aiškina, kad „GTA VI“ startas neliko nepastebėtas pirkėjų krepšeliuose. Lapkričio 19–22 d., palyginti su lapkričio 12–15 d., „Iki“ užsakymų per „LastMile“ skaičius užkandžių, saldumynų ir gėrimų kategorijose augo 21 proc.
Pasak jos, tam buvo ruošiamasi iš anksto – komunikaciją ir pasiūlymus derino prie žaidimo premjeros bei to, ko pirkėjams gali prireikti ilgesniam vakarui prie ekranų.
„Pavyzdžiui, „GTA VI“ starto dieną gėrimams taikėme iki 70 proc. nuolaidas. Ypatingą dėmesį skyrėme užkandžių kategorijai, kad norimas prekes greito pasistiprinimo ieškantiems pirkėjams būtų lengviau rasti. Tokios prekės kaip traškučiai, riešutai, sūrio lazdelės ir pan. tiesiog skriete skriejo į krepšelius“, – pridūrė G. Kitovė.
„Rimi“ Viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė atkreipia dėmesį, kad vertinant praėjusios savaitės e. parduotuvės užsakymų dinamiką svarbu atsižvelgti į tuo metu vykusią akciją.
Lapkričio 17–19 dienomis įvairiose produktų kategorijose pirkėjams buvo siūlomos nuolaidos, o kampanija iš dalies sutapo su „GTA VI“ premjera.
„Būtų sudėtinga atskirti šių dviejų veiksnių įtaką pirkėjų elgsenai. Šiuo metu neturime pakankamai duomenų, kurie leistų užsakymų skaičiaus pokyčius, jų pasiskirstymą pagal miestus ar paros laiką tiesiogiai susieti su žaidimo premjera“, – nurodo L. Lesauskaitė-Remeikė.