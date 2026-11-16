Trys dienos apsipirkti pigiau: „Rimi“ e. parduotuvėje – iki 50 proc. nuolaidos

Proga pasirūpinti ir namais, ir savimi
Artėjant metų pabaigai, kai pirkinių sąrašuose atsiranda vis daugiau šventinių planų, verta nepamiršti ir kasdienių namų poreikių. Lapkričio 17–19 dienomis „Rimi“ e. parduotuvėje daliai prekių kategorijų bus taikomos iki 50 proc. nuolaidos.
Didžiausios, 50 proc., nuolaidos lauks kosmetikos ir kūno priežiūros priemonių, vienkartinių gaminių bei maisto ruošimo indų, įrankių ir priedų kategorijose. Tai galimybė papildyti kasdien naudojamų priemonių atsargas ar pasirūpinti virtuvės reikmenimis.
„Artėjant šventėms dažniau pagalvojame apie dovanas ir vaišes, tačiau nemažą mūsų pirkinių krepšelio dalį vis tiek sudaro kasdien reikalingi produktai. Todėl šįkart e. parduotuvėje siūlome nuolaidas labai skirtingoms kategorijoms – nuo kūno priežiūros priemonių iki maisto produktų. Pirkėjai gali vienu apsipirkimu pasirūpinti tuo, ko reikia namams, ir kartu sutaupyti“, – sako „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Nuolaidos ir kasdieniams maisto produktams
Norintiems papildyti virtuvės spinteles ar pasirūpinti maisto atsargomis taip pat bus iš ko rinktis. 40 proc. nuolaidos bus taikomos uogienėms, medui ir riešutų užtepėlėms, kepimui skirtam aliejui, saldumynams, grūdiniams produktams bei šaldytam maistui. 30 proc. nuolaidos lauks jogurtų, apdorotų žuvies gaminių bei žuvies ir mėsos konservų kategorijose.
Pasak L. Lesauskaitės-Remeikės, apsiperkant internetu ypač patogu iš anksto susidaryti pirkinių sąrašą ir matyti bendrą krepšelio sumą.
„Kai nuolaidos galioja ne vienai ar dviem prekėms, o ištisoms kategorijoms, galima iš anksto suplanuoti didesnį apsipirkimą. Be to, e. parduotuvėje lengva peržiūrėti savo krepšelį, palyginti pasirinkimus ir nuspręsti, ką verta įsigyti dabar, o ko iš tiesų nereikia“, – sako ji.
Specialūs pasiūlymai – tik tris dienas
Nuolaidos „Rimi“ e. parduotuvėje galios lapkričio 17, 18 ir 19 dienomis. Pirkėjai galės apsipirkti jiems patogiu metu, o užsakytas prekes, priklausomai nuo pasirinktos paslaugos ir jos prieinamumo, gauti į namus arba atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo taške.
Apsipirkti ir susipažinti su pasiūlymais galima „Rimi“ e. parduotuvėje: www.rimi.lt/e-parduotuve.
Straipsnį parengė: „Rimi“.