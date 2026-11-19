Lapkričio 3 dieną penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse Vilniuje ir Kaune apsilankę „SeeNext“ slapti pirkėjai įsigijo po analogišką dažno vartojimo prekių krepšelį. Jį sudarė 28 prekės iš skirtingų maisto kategorijų: pieno, mėsos, grūdinės kilmės ir bakalėjos produktų, vaisių bei daržovių ir gėrimų.
Tyrimo metu paaiškėjo, kad „Lidl“ vidutinė dažno vartojimo prekių krepšelio suma siekė 33,05 euro ir buvo mažiausia iš visų prekybos tinklų. Palyginimui, „Maxima“ parduotuvėse analogiškas krepšelis kainavo 34,50 euro, „Norfa“ – 35,19 euro, „Rimi“ – 35,51 euro, o „Iki“ – 35,79 euro.
Remiantis tyrimo duomenimis, lapkričio 3 dieną pigiausiai grūdinės kilmės produktų buvo galima įsigyti „Lidl“ prekybos tinkle – jų kaina siekė 3,64 euro. Tai yra 0,67 euro mažiau nei brangiausiai šiuos produktus pasiūliusiame prekybos tinkle.
Mažiausia kaina tą dieną „Lidl“ prekybos tinkle užfiksuota ir už bakalėjos produktus – juodąjį šokoladą, baltąjį cukrų, saulėgrąžų aliejų bei ne narvuose laikomų vištų kiaušinius. Už šiuos produktus sumokėta 4,43 euro, arba 1,26 euro mažiau nei brangiausiai juos pasiūliusiame prekybos tinkle.
Žemas kainas padeda išlaikyti privatūs prekių ženklai
Artėjant didžiosioms metų šventėms, dalis gyventojų jau pradeda planuoti pirkinius ir iš anksto įsigyti ilgiau negendančių produktų šventiniam stalui. Tokiems pirkiniams, kaip ir kasdieniam apsipirkimui, svarbi ne tik produktų kokybė, bet ir jų kaina. „Lidl“ žemas reguliarias kainas, dėl kurių nenukenčia kokybė, padeda užtikrinti didelė privačių prekių ženklų dalis asortimente.
Šių produktų kainą mažina tai, kad pirkėjams nereikia papildomai mokėti už plačiai reklamuojamo prekės ženklo žinomumą. Dalis privačių „Lidl“ prekių ženklų produktų gaminami tose pačiose gamyklose Lietuvoje ir užsienyje kaip ir žinomų prekių ženklų produkcija, todėl gali pasižymėti panašia sudėtimi bei kokybe, tačiau kainuoti mažiau.
Žemas kainas padeda išlaikyti ir efektyvi prekybos tinklo tiekimo grandinė. Dalis produktų užsakomi dideliais kiekiais tūkstančiams „Lidl“ parduotuvių įvairiose šalyse, todėl juos galima įsigyti palankesnėmis sąlygomis. Tai leidžia mažinti produktų savikainą ir pirkėjams pasiūlyti žemas kainas ne tik akcijų metu, bet ir apsiperkant kasdien.
Straipsnį parengė: „LIDL“.