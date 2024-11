Gera kaina ar gudravimas? Populiari parduotuvė paaiškino, kodėl su nuolaida – 40 eurų brangiau

Vis tik pirkėjams vertėtų išlikti budriems, kadangi verslininkai neretai tuo naudojasi ir siūlo prekes su dirbtinėmis nuolaidomis, t. y. už tą pačią ar net didesnę kainą, nei buvo prieš „Juodojo penktadienio“ įkarštį.

Dėl „Juodojo penktadienio“ stalas pabrango 80 eurų?

Skaitytoja Kotryna (tikras vardas ir pavardė – redakcijai žinomi) laiške naujienų portalui tv3.lt pasiskundė namų apyvokos prekių tinklu „Jysk“.

„Kurį laiką ieškojome kavos stalelio svečių kambariui. Praėjusį mėnesį porą variantų nusižiūrėjome „Jysk“ parduotuvėje, bet iki galo neapsisprendėme, ar perkame, tai tiesiog juos nusifotografavome.

Dabar, kai „Jysk“ paskelbė apie „Black Friday“ nuolaidas, galvojome, prasuksime ir pažiūrėsime, ar staleliai iš viso dar yra. Radome, bet pabrangusius. Neva su nuolaida“, – pasakojo Kotryna.

Ji nurodė, kad vienas iš staliukų spalio mėnesį su paprasta akcija kainavo 84,99 euro (įprasta kaina buvo nurodyta 149 eurai).

Vis tik dabar, neva pritaikius „Juodojo penktadienio“ nuolaidas, jis kainuoja net 15 eurų daugiau – 99,99 euro.

Kitas staliukas spalį, per „Jysk“ jubiliejų, su akcija kainavo 49,99 euro. O dabar, neva per „Juodojo penktadienio“ nuolaidas, jis kainuoja net 40 eurų daugiau, t. y. 89,99 euro su nuolaida.

Įprasta jo kaina spalį siekė tik 64,99 euro, o dabar nurodyta, kad be akcijos jis kainuoja 149 eurus, kas yra net 84 eurais daugiau, nei buvo prieš 3–4 savaites.

Tikina, kad buvo sumaišyta kainų etiketė

„Jysk“ tinklo atstovas Latvijoje Andrejs Jerkins naujienų portalui tv3.lt aiškino, kad minima parduotuvės gimtadienio akcija buvo unikali metinė kampanija, kurios metu spalio mėnesį konkrečioje parduotuvėje buvo nustatytos specifinės kainos.

O „Juodojo penktadienio“ akcijos, anot jo, priešingai – yra visame tinkle taikomos nuolaidos, kuomet kainos yra suvienodinamos visose parduotuvėse:

„Juodojo penktadienio“ metu taikomos kainos nelyginamos su proginėmis, pvz., parduotuvės jubiliejaus akcija, nes skiriasi kontekstas ir kainų nustatymo strategijos.“

A. Jerkins taip pat pridūrė, kad staliukas, kainuojantis 64,99 euro (su nuolaida – 49,99 euro), skaitytojos pateiktoje nuotraukoje yra ne tas, t. y. ant jo esą buvo uždėta ne jam priklausanti kainų etiketė.

„Sunku nustatyti, kodėl kainų etiketė buvo padėta ant staliuko, tačiau ją galėjo pajudinti darbuotojai arba klientai, tikrindami produktus.

Peržiūrėjome savo sistemos įrašus ir galime patvirtinti, kad visi kainų pakeitimai buvo atlikti teisingai, laikantis atitinkamų taisyklių“, – komentavo „Jysk“ atstovas ir pasidalino būtent to stalo, ant kurio ir turėjo stovėti kainų etiketė, nuoroda.

Patikrinus „Jysk“ internetinį puslapį, staliukas vis dar kainuoja 64,99 euro (su nuolaida – 49,99 euro) ir nėra pabrangęs iki 149 eurų (su nuolaida – iki 89,99 euro).

Vis tik apie pirmąjį staliuką (per „Juodąjį penktadienį“ pabrangusį 15 eurų) atstovas komentaro nepateikė, kadangi minimai prekei nebuvo pritaikytos minėtos jubiliejaus nuolaidos ir jos etiketė nebuvo sumaišyta.

Paaiškino, kokių taisyklių turi laikytis prekybininkai

Pasak Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT), panašu, kad pardavėjas nesilaikė Civiliname kodekse įtvirtintos 30 dienų taisyklės.

Tarnybos aiškinimu, bet kuriame pranešime apie daikto kainos sumažinimą turi būti nurodoma ankstesnė daikto kaina – mažiausia kaina, kurią pardavėjas taikė per 30 dienų laikotarpį iki kainos sumažinimo:

„Pvz., spalio 30 d. dulkių siurblio kaina buvo 200 eurų, o lapkričio 15 d. – 250 eurų. Lapkričio 27 d. verslininkas skelbia 50 proc. nuolaidą. Taigi, dulkių siurblio kaina su nuolaida turėtų būti 100 eurų, nes nuolaida būtų taikoma nuo 200 eurų – mažiausios per 30 dienų laikotarpį taikytos kainos.“

Kai nepraėjus 30 dienų laikotarpiui verslininkas nori skelbti naują akciją, kaip ankstesnę taikytą kainą jis turėtų įtraukti ir tą kainą, kuri buvo taikyta prieš tai buvusios akcijos metu, jei ji bus mažiausia kaina per 30 dienų:

„Pvz., jeigu gruodžio 15 d. skelbiama nauja dulkių siurblio akcija, mažiausia per 30 dienų taikyta jo kaina turėtų būti laikoma 100 eurų (be abejo, jei per tą laiką nebus taikyta dar mažesnė kaina). Tai ypač aktualu prisiminti planuojant kainodarą metų gale vykstančio išpardavimų maratono metu.“

Taigi, anot tarnybos, minimą atvejį reikėtų įvertinti, atsižvelgiant į išpardavimo laikotarpius.

Kur kreiptis ir kokias baudas skiria?

VVTAT nurodė, kad visų pirma vartotojas dėl patirtų nuostolių kompensavimo turėtų kreiptis į pardavėją.

Vartotojui turėtų būti grąžintas kainos skirtumas, tarp jam pritaikytos kainos ir kainos, kuri turėjo būti taikyta.

Apie galimą pažeidimą vartotojas gali pranešti ir VVTAT, pateikdamas būtinus įrodymus.

„Pažeidimas gali būti vertinamas pagal Reklamos įstatymą arba Civilinio kodekso normas, jei tiriamas galimas pažeidimas dėl sumažintos kainos nurodymo.

VVTAT vertina verslininkų skelbiamą informaciją apie kainos sumažinimą tiek savo iniciatyva, tiek reaguodama į vartotojų pranešimus, taip pat internetinėse parduotuvėse skelbiamos kainos gali būti stebimos naudojantis informacinių technologijų įrankiais“, – dėstė tarnybos atstovai.

Jie patikino, kad pardavėjai apie galimus pažeidimus būna informuojami, jiems teikiamos rekomendacijos.

Dėl 30 dienų taisyklės pažeidimo skelbiant nuolaidas VVTAT yra skyrusi 2 200 ir 2 475 eurų baudas dviem bendrovėms. Dar vienas nutarimas yra apskųstas teismui, tačiau sprendimas dar nėra priimtas.

Kada ir kokių pažeidimų pastebima daugiausiai?

VVTAT paminėjo, kad įprastai lapkričio–gruodžio mėnesiais dėmesys nuolaidų taikymui ir kainų nurodymui padidėja tiek iš vartotojų, tiek iš verslininkų pusės:

„Nors neženkliai, bet per išpardavimus ar po jų sulaukiame daugiau vartotojų pranešimų apie galimus pažeidimus skelbiant apie nuolaidas.“

Tarnybos atstovai vardijo, kad vartotojai dažniausiai skundžiasi dėl:

fiktyvių nuolaidų, taikomų nuolat / ilgą laiką arba dirbtinai sukeliant prieš tai taikytą kainą, taip vaizduojant didesnę naudą;

pritaikytų mažesnių nei skelbta arba nepritaikytų nuolaidų;

neteisingai nurodytų prekių kainų (fizinėse parduotuvėse);

nesuteiktų reklamuojamų paslaugų;

neišsamios informacijos reklaminiuose skydeliuose;

klaidingų prekių pristatymo terminų;

pardavėjo techninių ar žmogiškų klaidų (nurodo neteisingą prekės kainą, pvz., vietoje 300 eurų nurodo 3 eurus).

VVTAT taip pat pastebi atvejų, kuomet po elektroninei parduotuvei pateikto užsakymo ir prekės apmokėjimo, pardavėjas informuoja, kad prekės neturi arba pasiūlo ją įsigyti brangiau.