TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Gediminas Šimkus: palūkanų normų mažinimas artėja į pabaigą

2025-09-16 11:20 / šaltinis: BNS
2025-09-16 11:20

Lietuvos banko (LB) vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad Europos Centrinio Banko (ECB) palūkanų normų mažinimas artėjo į pabaigą. 

Gediminas Šimkus (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuvos banko (LB) vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad Europos Centrinio Banko (ECB) palūkanų normų mažinimas artėjo į pabaigą. 

„Palūkanų normų mažinimo seka labai arti pabaigos, bet ar tai yra jau viskas, nedrįsčiau pasakyti“, – antradienį žurnalistams sakė G. Šimkus.

Anot jo, veiksnių, kurie mažina infliaciją euro zonoje vidutiniu laikotarpiu, yra pakankamai daug ir jos pakankamai stiprios. Be to, G. Šimkus pastebėjo, kad šiuo metu infliacija yra ties tiksliniu 2 proc. lygiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ECB praėjusį ketvirtadienį nepakeitė bazinių palūkanų: pagrindinė iš trijų normų – naudojimosi indėlių galimybe palūkanų norma – liko 2 proc., tai yra vadinamajame neutraliame lygyje, kai pinigų politika nei riboja, nei skatina ekonominę veiklą.

Nuo pernai birželio iki šių metų birželio bazinės palūkanos euro zonoje buvo apkarpytos dviem procentiniais punktais.

