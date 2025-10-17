Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Fima“ už 5,6 mln. eurų atnaujins 14 geležinkelio pervažų

2025-10-17 11:16 / šaltinis: BNS
2025-10-17 11:16

Infrastruktūros sprendimų bendrovė „Fima“ valstybės valdomos „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės infrastruktūros valdymo įmonės „LTG Infra“ užsakymu už 5,6 mln. eurų (be PVM) modernizuos 14 prioritetinių pervažų.

0

Atnaujinus pervažas, per kurias vyksta intensyvus traukinių ir automobilių eismas, jos bus saugesnės ir patogesnės, penktadienį pranešė „LTG Infra“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot „LTG Infra“ vadovo Vyčio Žalimo, pervažoms modernizuoti reikia daug investicijų, tačiau įmonė siekia didinti eismo dalyvių saugumą. 

„Fima“ per metus atnaujins pervažų signalizaciją, įrengs vaizdo stebėjimo kameras. Kai kuriose pervažose bus įrengta pėsčiųjų perėjos signalizacija, kliūties aptikimo ir kelio būklės nustatymo sistemos bei informacinės švieslentės.

Bus atnaujintos Panevėžio, Šilutės, Lentvario stočių bei Rūdiškių, Vinčų, Valkininkų ir Matuizų stotelių pervažos, taip pat  pervažos ruožuose Kyviškės–Valčiūnai, Klaipėda–Rimkai, Kazlų Rūda–Vinčai, Skapiškis–Rokiškis, Rimkai–Vilkyčiai.

Dalį finansavimo iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo skyrė Susisiekimo ministerija.

Susisiekimo ministerija ir „LTG Infra“ yra atrinkusios 24 pervažas, kurias reikia modernizuoti prioritetine tvarka. Iki šiol „LTG Infra“ savo lėšomis yra modernizavusi dar 11 pervažų.

indeliai.lt

