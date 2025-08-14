Eurostatas: Latvijos pramonės gamybos augimas birželį buvo didesnis nei ES vidurkis

Palyginti su praėjusiais metais, birželį šis rodiklis padidėjo 16 ES valstybių narių. Švedijoje ir Airijoje augimas buvo didesnis nei Latvijoje ir siekė atitinkamai +13,4 proc. bei +10,5 proc. Lietuvoje pramonės gamybos apimtys padidėjo 2,4 procento, o Estijoje – trimis procentais.
Tuo 11 šalių pramonės produkcija per metus susitraukė, o didžiausias sumažėjimas per tą patį laikotarpį buvo užfiksuotas Bulgarijoje (-8,2 proc.), Vengrijoje (-4,9 proc.) ir Slovėnijoje (-4,2 proc.).
Birželį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, pramonės gamyba ES valstybėse narėse vidutiniškai padidėjo 0,5 proc., o euro zonoje – 0,2 proc.
Kita vertus, palyginti su gegužės mėnesiu, birželį pramonės gamyba ES sumažėjo 1 proc., o euro zonoje – 1,3 proc.
Palyginti su praėjusiu mėnesiu, pramonės gamybos apimtys išaugo 11 šalių, labiausiai – Belgijoje (+5,1 proc.), Prancūzijoje ir Švedijoje (po +3,8 proc.) bei Graikijoje (+3,3 proc.), o labiausiai sumažėjo Airijoje (-11,3 proc.) ir Lietuvoje (-2,8 proc.). Latvijoje pramonės gamyba padidėjo 0,5 procento, o Estijoje sumažėjo 0,4 procento.
