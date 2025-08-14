Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Eurostatas: Latvijos pramonės gamybos augimas birželį buvo didesnis nei ES vidurkis

2025-08-14 15:50 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 15:50

Ketvirtadienį Eurostato paskelbtais duomenimis, birželio mėnesį, palyginti su tuo pačiu 2024 m. mėnesiu, Latvijos pramonės gamyba padidėjo 7,3 proc. – sparčiau nei Europos Sąjungos (ES) ir euro zonos vidurkis.

(nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienį Eurostato paskelbtais duomenimis, birželio mėnesį, palyginti su tuo pačiu 2024 m. mėnesiu, Latvijos pramonės gamyba padidėjo 7,3 proc. – sparčiau nei Europos Sąjungos (ES) ir euro zonos vidurkis.

0

Palyginti su praėjusiais metais, birželį šis rodiklis padidėjo 16 ES valstybių narių. Švedijoje ir Airijoje augimas buvo didesnis nei Latvijoje ir siekė atitinkamai +13,4 proc. bei +10,5 proc. Lietuvoje pramonės gamybos apimtys padidėjo 2,4 procento, o Estijoje – trimis procentais.

Tuo 11 šalių pramonės produkcija per metus susitraukė, o didžiausias sumažėjimas per tą patį laikotarpį buvo užfiksuotas Bulgarijoje (-8,2 proc.), Vengrijoje (-4,9 proc.) ir Slovėnijoje (-4,2 proc.).

Birželį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, pramonės gamyba ES valstybėse narėse vidutiniškai padidėjo 0,5 proc., o euro zonoje – 0,2 proc.

Kita vertus, palyginti su gegužės mėnesiu, birželį pramonės gamyba ES sumažėjo 1 proc., o euro zonoje – 1,3 proc.

Palyginti su praėjusiu mėnesiu, pramonės gamybos apimtys išaugo 11 šalių, labiausiai – Belgijoje (+5,1 proc.), Prancūzijoje ir Švedijoje (po +3,8 proc.) bei Graikijoje (+3,3 proc.), o labiausiai sumažėjo Airijoje (-11,3 proc.) ir Lietuvoje (-2,8 proc.). Latvijoje pramonės gamyba padidėjo 0,5 procento, o Estijoje sumažėjo 0,4 procento.

