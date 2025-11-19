 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Euro zonoje darbo jėga brangsta vis lėčiau: augimas smuko iki 3,5 proc.

2025-11-19 15:05 / šaltinis: BNS
2025-11-19 15:05

Eurostato išankstiniais skaičiavimais, euro zonoje išlaidų darbo jėgai metinis augimas trečiąjį šių metų ketvirtį lėtėjo iki 3,5 procento.

Eurostatas BNS Foto

0

Antrąjį metų ketvirtį šis rodiklis siekė 3,6 procento.

Darbo užmokesčio dedamosios dalies metinis augimas lėtėjo nuo 3,7 proc. balandį-birželį iki 3,4 proc. liepą-rugsėjį, o kitų sąnaudų darbo jėgai – 3,6 proc. iki 3,5 procento.

