Euro zonoje darbo jėga brangsta vis lėčiau: augimas smuko iki 3,5 proc.

Antrąjį metų ketvirtį šis rodiklis siekė 3,6 procento.
Darbo užmokesčio dedamosios dalies metinis augimas lėtėjo nuo 3,7 proc. balandį-birželį iki 3,4 proc. liepą-rugsėjį, o kitų sąnaudų darbo jėgai – 3,6 proc. iki 3,5 procento.
Eurostato išankstiniais skaičiavimais, euro zonoje išlaidų darbo jėgai metinis augimas trečiąjį šių metų ketvirtį lėtėjo iki 3,5 procento.
