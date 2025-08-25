Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Estijos vartotojų pasitikėjimas šį mėnesį kiek sustiprėjo

2025-08-25 13:48 / šaltinis: BNS
2025-08-25 13:48

Estijos vartotojų pasitikėjimas rugpjūtį kiek sustiprėjo, po kritimo ankstesnį mėnesį, siejamo su pridėtinės vertės mokesčio (PVM) padidinimu nuo metų vidurio.

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Estijos vartotojų pasitikėjimas rugpjūtį kiek sustiprėjo, po kritimo ankstesnį mėnesį, siejamo su pridėtinės vertės mokesčio (PVM) padidinimu nuo metų vidurio.

0

Estijos konjunktūros instituto skaičiuojamas vartotojų pasitikėjimo indeksas per pastarąjį mėnesį pakilo nuo minus 39 punktų iki minus 38 punktų.

Pernai rugpjūtį indekso vertė buvo minus 36 punktai.

Šalies ekonominės padėties pagerėjimo per artimiausius 12 mėnesių lūkesčių subindeksas per mėnesį padidėjo 2 punktais, per metus – sumažėjo 1 punktu iki minus 54 punktų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Namų ūkių finansinės padėties pagerėjimo per artimiausius 12 mėnesių lūkesčių įvertis per mėnesį paaugo 2 punktais, per metus nukrito 1 punktu iki minus 34 punktų.

Taupymo per artimiausius 12 mėnesius galimybių subindeksas sumenko 5 punktais per mėnesį, 6 punktais per metus – minus 25 punktai.

Šie rodikliai per nuotolines sociologines apklausas skaičiuojami vadovaujantis Europos Komisijos metodologija.

