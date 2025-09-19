Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

ESO: gaminančių vartotojų skaičius artėja prie 160 tūkst.

2025-09-19 12:40 / šaltinis: BNS
2025-09-19 12:40

Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ rugpjūtį prie tinklo prijungė 4,8 tūkst. naujų gaminančių vartotojų – jų skaičius Lietuvoje artėja prie 160 tūkst., penktadienį skelbia ESO.

Saulės parkas (nuotr. SCANPIX)

Bendrovės duomenimis, rugpjūtį gaminantys vartotojai sugeneravo 201,1 gigavatvalandės (GWh) elektros – 1,7 proc. daugiau nei liepą. Jų pagaminta elektra patenkino beveik ketvirtadalį šalies poreikio.

0

Bendrovės duomenimis, rugpjūtį gaminantys vartotojai sugeneravo 201,1 gigavatvalandės (GWh) elektros – 1,7 proc. daugiau nei liepą. Jų pagaminta elektra patenkino beveik ketvirtadalį šalies poreikio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Saulės energetika, kurios pagrindas yra gaminantys vartotojai, turėjo didelę reikšmę visoje generacijoje, ir gaminančių vartotojų rugpjūtį į tinklą patiekta energija tenkino beveik ketvirtadalį šalies elektros poreikio“, – pranešime sakė ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.

Anot ESO, rugpjūtį apie 3,3 tūkst. vartotojų elektrines įsirengė ant stogo arba sklype šalia namų, o dar 1,5 tūkst. tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Beveik 4,2 tūkst. jų buvo privatūs, dar 680 – verslo klientai.

Visą rugpjūtį naujai prijungtų vartotojų įrengtoji galia siekė 63 megavatus (MW), leistina generuoti galia – 35 MW.

ESO teigimu, ši vasara jiems buvo rekordinė – birželį buvo pasiektas didžiausias pagamintos energijos kiekis (211 GWh). 

Vis dėlto, vasara buvo vėsiausia nuo 2017 metų, saulė švietė 16 proc. mažiau nei daugiametė norma, pastebi bendrovė. 

Gaminantys vartotojai sudaro apie 9 proc. visų ESO elektros vartotojų, kurių yra daugiau nei 1,8 mln.

