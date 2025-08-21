ES auga nealkoholinio alaus pardavimai

Didžiausią augimą fiksavo silpno ir nealkoholinio alaus sektorius – pernai jo pagaminta 2 mlrd. litrų, ir tai yra 11,1 proc. augimas.
Daugiausiai alaus ES pagaminanti šalis yra Vokietija, kuriai tenka maždaug penktadalis viso kiekio – 7,2 mlrd. litrų. Ji lyderiauja ir nealkoholinio alaus gamyboje.
Toliau rikiuojasi Ispanija (4 mlrd. litrų), Lenkija (3,4 mlrd.). Nyderlandai (2,2 mlrd.) ir Belgija (2,1 mlrd.).
Didžiausia alaus eksportuotoja yra Nyderlandai, kurie 2024 m. eksportavo 1,5 mlrd. litrų alaus. Tiesa, tai 12 proc. sumažėjimas, lyginant su 2023 m. Antrąja vieta alaus eksporto srityje dalijasi Vokietija ir Belgija, eksportavusios po 1,4 mlrd. litrų putojančio gėrimo. Toliau eina Čekija (0,6 mlrd. litrų) ir Airija (0,5 mlrd.).
Remiantis statistika, daugiausiai alaus importuojančios šalys yra Prancūzija, Italija, Ispanija, Vokietija ir Nyderlandai.
Vis dėlto daug ekspertų įspėja dėl europiečių gėrimo kultūros. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, suaugusieji Europoje vidutiniškai per metus išgeria 9,2 litro gryno alkoholio, o tai smarkiai lenkia pasaulio vidurkį.
Net mažesnio kiekio alkoholio vartojimas gali sukelti daugiau kaip 200 ligų ir kitų sveikatos sutrikimų. Dėl to PSO įspėja, kad jokia alkoholio vartojimo forma nėra saugi.
