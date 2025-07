Antrąjį metų ketvirtį butų pardavimai Vilniuje išaugo dvigubai

„EIKA Development“ teigimu, iš parduotų 1199 butų 816 šiuo metu dar yra statomi, o likę 383 jau baigti.

Skelbiama, kad per visą pirmąjį metų pusmetį šiemet parduota 87 proc. daugiau butų nei pernai.

„Pirmasis metų pusmetis pasibaigė patvirtindamas visus metus stebimą tendenciją, kad Vilniaus nekilnojamo turto rinka po prieš tai buvusio sąstingio 2022–2023 metais atsigavo, už šį laiką stengiasi atsigriebti tiek pirkėjai, tiek NT vystytojai“, – pranešime cituojamas bendrovės plėtros direktorius Tomas Žiaugra.

Bendrovės duomenimis, šiemet antrąjį ketvirtį populiariausi buvo ekonominės klasės butai, kurių parduota 584. Nedaug atsiliko ir vidutinės klasės butų pardavimai – jų per balandžio–birželio mėnesius parduota 556. Tuo metu prestižinėje klasėje parduoti 59 butai.

Be to, sostinėje augo ir naujų butų pasiūla. Pranešama, kad per pastaruosius tris mėnesius rinkai buvo pasiūlyta 1719 naujų butų, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu – 1097.

Vertinant visą pirmąjį metų pusmetį, matomas dar didesnis augimas. „EIKA Development“ duomenimis, 2024 m. sausį–birželį rinkai pasiūlyta 2212 naujų butų, o šiemet tuo pačiu laikotarpiu – 3858.

Skelbiama, kad pastaruosius mėnesius taip pat fiksuotas butų kainų augimas.

Ekonominėje ir prestižinėje klasėje kainos kilo po 4 proc., vidutinėje simboliškai sumažėjo 1 proc. Pirmąjį metų ketvirtį vidutinė butų pasiūlos kaina Vilniuje siekė 3687 eurų už kvadratinį metrą, o antrąjį – 3775 eurų.