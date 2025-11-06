„Emsi“ degalinių tinklui – 1 mln. eurų bauda

Bendrovė taip pat įpareigota nutraukti Konkurencijos įstatymo pažeidimus, pranešė taryba.
Degalinių tinklo valdytojai „Emsi“ Konkurencijos taryba skyrė 1 mln. eurų baudą už tai, kad ji be institucijos leidimo perėmė keturių degalinių kontrolę: dvi iš jų išsinuomojo, o dar dvi įsigijo.
