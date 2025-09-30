Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Elektrum Lietuva“: sumažėjusi vėjo jėgainių gamyba lėmė 52 proc. brangesnę elektrą

2025-09-30 08:51 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 08:51

Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros energijos kaina visose Baltijos šalyse augo, praneša energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva". Bendrovės duomenimis, Lietuvoje elektra brango 52 proc. ir siekė 80,07 euro už megavatvalandę.

Vėjo jėgainių parkas Baltijos jūroje (nuotr. SCANPIX)

Praėjusią savaitę vidutinė didmeninė elektros energijos kaina visose Baltijos šalyse augo, praneša energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“. Bendrovės duomenimis, Lietuvoje elektra brango 52 proc. ir siekė 80,07 euro už megavatvalandę.

0

Tuo metu Latvijoje elektros kaina augo 50 proc. iki 80,07 euro, o Estijoje – 25 proc. ir pasiekė 69,79 euro už megavatvalandę. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Elektrum Lietuva“ Rinkodaros ir produktų departamento vadovo Manto Kavaliausko teigimu, elektros kainų pokyčius visose trijose šalyse lėmė sumažėjusi vėjo jėgainių gamyba.

„Nuolatinį tiekimą užtikrino importo srautai iš Skandinavijos, o eksporto apimtys iš Lietuvos reikšmingai sumažėjo. Tai dar tik kartą įrodo, kad elektros kainas daugiausia lemia gamybos šaltinių balansas ir srautai tarp atskirų regionų“, – pranešime cituojamas M. Kavaliauskas. 

Bendrovės duomenimis, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione augo iki 7 107 GWh, o gamybos apimtys išliko panašios kaip ir praėjusią savaitę – 7 320 GWh.   

Skelbiama, kad Baltijos šalyse elektros vartojimas, palyginti su ankstesne savaite, taip pat išliko panašus ir siekė 462 GWh. 

Lietuvoje elektros suvartota 1 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę – 207 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas išliko toks pat ir siekė 120 GWh, o Estijoje jis sumažėjo 3 proc. iki 136 GWh. 

Skaičiuojama, jog bendros elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse per savaitę sumažėjo 17 proc. Lietuvoje elektros energijos gamyba smuko 26 proc., o Estijoje – 8 proc.

Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 57 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 65 proc., Latvijoje – 49 proc., Estijoje – 51 proc., informuoja bendrovė.

