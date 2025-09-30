„Elektrum Lietuva“: sumažėjusi vėjo jėgainių gamyba lėmė 52 proc. brangesnę elektrą

Tuo metu Latvijoje elektros kaina augo 50 proc. iki 80,07 euro, o Estijoje – 25 proc. ir pasiekė 69,79 euro už megavatvalandę.
„Elektrum Lietuva“ Rinkodaros ir produktų departamento vadovo Manto Kavaliausko teigimu, elektros kainų pokyčius visose trijose šalyse lėmė sumažėjusi vėjo jėgainių gamyba.
„Nuolatinį tiekimą užtikrino importo srautai iš Skandinavijos, o eksporto apimtys iš Lietuvos reikšmingai sumažėjo. Tai dar tik kartą įrodo, kad elektros kainas daugiausia lemia gamybos šaltinių balansas ir srautai tarp atskirų regionų“, – pranešime cituojamas M. Kavaliauskas.
Bendrovės duomenimis, elektros vartojimas „Nord Pool“ regione augo iki 7 107 GWh, o gamybos apimtys išliko panašios kaip ir praėjusią savaitę – 7 320 GWh.
Skelbiama, kad Baltijos šalyse elektros vartojimas, palyginti su ankstesne savaite, taip pat išliko panašus ir siekė 462 GWh.
Lietuvoje elektros suvartota 1 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę – 207 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas išliko toks pat ir siekė 120 GWh, o Estijoje jis sumažėjo 3 proc. iki 136 GWh.
Skaičiuojama, jog bendros elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse per savaitę sumažėjo 17 proc. Lietuvoje elektros energijos gamyba smuko 26 proc., o Estijoje – 8 proc.
Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 57 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 65 proc., Latvijoje – 49 proc., Estijoje – 51 proc., informuoja bendrovė.
