Ekspertai: dujų kainos sumažėjo dėl užpildytų saugyklų ir mažos paklausosbns

„Pagrindinė to priežastis yra užpildytos Europos dujų saugyklos. Kol dar neprasidėjo šildymo sezonas, dujų paklausa yra gana žema, dėl to trumpuoju laikotarpiu susidarė gamtinių dujų perteklius. Tie laivai, kurie norėjo staiga išdujinti krovinį ir vykdyti kitus užsakymus, to greitai negalėjo padaryti, nes nebuvo pirkėjų. Dėl to neatidėliotinų sandorių rinkoje kaina buvo labai maža“, – BNS sakė „Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis.

Pasak jo, artėjant šildymo sezonui daugiau nei 90 proc. užpildytos dujų saugyklos bei užsitikrintos tiekimo alternatyvos sumažino ir ateities sandorių kainas.

„Sumažėjo svyravimai ir ateities sandoriai irgi nukrito. Vasarą jie buvo virš 300 eurų, o dabar jau 140–150 eurų – tai akivaizdus kainos sumažėjimas. Viena iš priežasčių yra tai, kad pavyko užpildyti saugyklas – pasirašytos naujos sutartys su naujais tiekėjais Afrikos valstybėse, Vidurio Rytuose, JAV, Norvegija taip pat tieks daugiau suskystintų dujų“, – teigė N. Mačiulis.

„Visi tie sprendimai, kurie padėjo greičiau užpildyti dujų saugyklas, leido šiek tiek atsipūsti ir mažiau baimintis situacijos, kad šią žiemą Europoje gamtinių dujų labai trūks“, – kalbėjo ekonomistas.

Pasak jo, dujų kainas taip pat mažina Europos Sąjungos politikų planai įvesti naują suskystintų gamtinių dujų (SGD) kainų indeksą bei bendrai pirkti dujas.

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas, vadovavęs energetikos grupei „Ignitis grupė“, taip pat mano, kad dujų kainas mažina neprasidėjęs šildymo sezonas bei užpildytos dujų saugyklos.

„Europoje dar neprasidėjęs šildymo sezonas. Nemažai dujų tiekėjų turbūt tikėjosi, kad vartojimas bus pakilęs, o jis nėra pakilęs. Kadangi kai kur infrastruktūros užkrovimas yra aukštas ir tiekimo grandinė taip sudėliota, susidaro tokios momentinės žemos arba neigiamos kainos“, – BNS sakė D. Misiūnas.

„Saugyklos yra stipriai užpildytos ir turbūt yra tų pačių SGD tiekimo kontraktai, kurie verčia kai kuriuos prekeivius nuleisti kainą, kad tos dujos būtų realizuojamos“, – pridūrė jis.

Pasak D. Misiūno, mažinti dujų kainas galėjo ir didesnė gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių: „Jeigu yra vėjo ir saulės, ką matome, tada automatiškai mažėja elektros gamyba iš dujų. Tai irgi lemia kainos kritimą“.

Nyderlandų TTF prekybos taške ICE biržoje lapkričio ateities sandorių kaina trečiadienio popietę buvo 100 eurų už megavatvalandę (MWh). Tuo metu rugpjūčio pabaigoje vieno mėnesio ateities sandorių kaina viršijo 300 eurų.

Pirmadienio vakarą TTF ateinančios valandos indeksas vienu metu buvo neigiamas ir siekė apie 15 eurų už MWh. N. Mačiulis šio kritimo teigė nesureikšminantis.

„Mes tokių techninių sunkiai įsivaizduojamų situacijų matėme ir 2020-ųjų metų pradžioje, kuomet kai kurių naftos sandorių kainos buvo neigiamos. Bet tai nereiškia, kad buvo už ją fiziškai parduoti dideli naftos kiekiai“, – teigė ekonomistas.

Kainos augs, tačiau rugpjūčio lygio nepasieks

N. Mačiulis prognozuoja, kad dujų kainų mažėjimas netrukus turėtų sustoti.

„Čia yra kelių dienų ar savaitės langas, kai mes turime tokią situaciją. Ateities sandoriai rodo, kad kitą mėnesį kainos vėl bus apie 100 eurų už megavatvalandę, o žiemos mėnesiais – apie 140–150 eurų už megavatvalandę. Nereikėtų turėti iliuzijos, kad energetikos krizė yra užnugaryje“, – teigė N. Mačiulis.

„Europa sėkmingai užpildė savo saugyklas, yra pasiruošusi žiemai, bet tai nereiškia, kad kainos gali greitai sugrįžti į tą lygį, kurį mes matėme praėjusį dešimtmetį“, – pridūrė jis.

Nyderlandų TTF prekybos taške ICE biržoje gruodžio ateities sandorių kaina trečiadienio popietę buvo 131 euras už MWh, sausio – 139 eurai, vasario – 142 eurai.

Vis dėlto, pasak N. Mačiulio, dėl ES institucijose svarstomų sprendimų dėl naujo SGD kainų indekso ar bendrų dujų įsigijimų praėjusios vasaros kainų šuolių neturėtų būti: „Ateityje tokių kainų šuolių, kokius matėme šių metų vasarą, turbūt nebus ir jų pavyks išvengti“.

D. Misiūnas neatmetė, kad žiemą esant dideliems šalčiams galima sulaukti momentinių dujų kainų šuolių.

„Viskas priklausys nuo to, kokios bus temperatūros. Jeigu temperatūra bus pakankamai švelni, nebus labai šalta, nemanau, kad realu, jog užkils iki tokio lygio (kaip rugpjūtį – BNS). Tuo labiau, kad saugyklos yra užpildytos ir tokiam stabiliam sezonui yra pasiruošta. Bet jeigu turėsime didelius šalčio pikus, tada, manau, gali ir užkilti“, – prognozavo D. Misiūnas.

Tačiau, pasak jo, nesant didelių šalčių gali laikytis panašaus lygio kainos.

„Nėra techninių priežasčių, kodėl kainos turėtų kristi iki prieškrizinio 30–40 eurų lygio, bet laikytis apie 100–150 eurų, tai, manau, labai realu, jeigu nebus ekstremumų“, – teigė D. Misiūnas.