„Luminor“ banko ekonomisto Žygimanto Maurico pastebėjimu, maisto ir gėrimų kainos Lietuvoje didėja itin dideliais tempais.

„Lietuvoje per metus maisto ir gėrimų kainos paaugo net 33 proc. – kone dvigubai sparčiau nei Europos Sąjungos vidurkis (17 proc.). Tad labai tikėtina, kad jau šiais metais maisto kainų lygis Lietuvoje pasivys ES vidurkį ir taps didesniu nei Ispanijoje, Nyderlanduose ar Jungtinėje Karalystėje, panašiu kaip Vokietijoje, Italijoje ar Prancūzijoje ir vos 10–20 proc. mažesniu nei Danijoje, Švedijoje ar Suomijoje“, – socialiniame tinkle rašė Ž. Mauricas.

Ekonomistas taip pat įvardija galimas priežastis, kurios lemia kainų šuolius Lietuvoje.

„Spartų maisto kainų augimą Lietuvoje lemia ne tik/tiek žaliavų kainų augimas (pvz., pieno supirkimo kainos ar išaugusi elektros kaina), tačiau ir plačiai atvertos gyventojų piniginės, kurios prekybininkams sudaro palankias sąlygas perkelti šoktelėjusių kaštų naštą pirkėjams. Dėl to Lietuvoje sparčiai auga ne tik pieno produktų, mėsos ir daržovių kainos, bet ir, pvz., kavos (32 proc. vs. 17 proc. ES vidurkis) ar arbatos (18 proc vs. 7 proc.) kainos“, – teigė ekonomistas.

Tiesa, už kai kurias prekes, pavyzdžiui, alkoholinius gėrimus, pasak Ž. Maurico, tiek daug mokėti bent jau kol kas nereikia, todėl ekonomistas ironizuoja, kad tai yra vienintelė „gera“ žinia, kuomet yra kalbama apie brangstančias prekes.

„Visgi, „gera“ žinia yra ta, kad šnapso ir tabokos kainos Lietuvoje nekyla ženkliai sparčiau nei ES vidurkis, tad „alkoholinių gėrimų ir tabako“ kategorijoje išlaikome „konkurencinį pranašumą“.

Belieka tikėtis, kad kitais metais maisto kainų augimas Lietuvoje išsikvėps, nes jei jis neišsikvėps – maisto kainos Lietuvoje taps didesnės nei ES vidurkis, o tai turės neigiamą poveikį mūsų šalies tarptautiniam konkurencingumui: „greičiau tapsime brangūs nei turtingi“, – kalbėjo Ž. Mauricas.

Be to, ekonomistas savo ruožtu priduria, kad sparčiau nei Lietuvoje maisto kainos auga tik Vengrijoje (43 proc.).

„Eurostat“ duomenimis, Lietuvos namų ūkio vidutinė pajamos praėjusiais metais sudarė beveik 21 tūkst. eurų. Visos ES namų ūkio vidutinės metinės pajamos siekė 24,2 tūkst. eurų.