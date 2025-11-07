 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

EK narė: Lietuvos įmonės nori ir gali dalyvauti vieningoje Europos kapitalo rinkoje

2025-11-07 16:09 / šaltinis: BNS
2025-11-07 16:09

Rinkos dalyviai Lietuvoje palaiko vieningesnę ir atviresnę Europos kapitalo rinką, šalies verslams reikia platesnės prieigos prie kapitalo, sako už finansus atsakinga eurokomisarė Maria Luís Albuquerque.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

0

„Rinkos dalyviai (Lietuvoje – BNS) jaučiasi esantys pajėgūs susidurti su didesne konkurencija žengiant į rinkas, kur jų veiklos srityse konkurencija yra žymiai aukštesnė, bei tą suvokia ne kaip grėsmę, o galimybę“, – po susitikimo su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu Vilniuje penktadienį žurnalistams sakė M. L. Albuquerque.

„Lietuvoje suprantama, kad visoms ambicijoms išpildyti reikalinga apimtis, kuri būtina verslui norint pritraukti finansavimą, įskaitant ir tradicinę pramonę – jai reikia investuoti į skaitmeninę transformaciją ir tvaresnę veiklą“, – pabrėžė M. L. Albuquerque, su K. Vaitiekūnu aptarusi, kaip esamoje geopolitinėje aplinkoje stiprinti ES kapitalo rinką.

EK yra pasiūliusi Taupymo ir investicijų sąjungą, kuri, tikimasi, padėtų verslui mažinti priklausomybę nuo bankų finansavimo, padėtų pritraukti daugiau kapitalo.

K. Vaitiekūnas sako, kad tokia sąjunga Lietuvai būtų naudinga šalies mažoms ir vidutinėms įmonėms trūkstant prieigos prie kapitalo. 

„Svarbiausia, kad požiūriai yra labai panašūs ir komisarė ne vieną kartą pabrėžė, kad džiaugiasi mūsų atvirumu ir kaip priimame pokyčius“, – po susitikimo žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas.

Pasak Finansų ministerijos, Taupymo ir investicijų sąjunga taip pat padėtų didinti ribotą mažmeninių investuotojų dalyvavimą, kurių daugelis gyventojų laiko santaupas bankų sąskaitose, o ne investuoja, todėl stinga finansinių srautų investicijoms.

indeliai.lt

