Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Eglės sanatorija“ įsigijo Tauragės ir Šilalės reabilitacijos ir sveikatinimo centrus

2025-09-05 17:07 / šaltinis: BNS
2025-09-05 17:07

Druskininkuose, Birštone, Vilniuje, Kaune ir Biržuose veikianti bendrovė „Eglės sanatorija“ įsigijo įmonės „Aurum“ kliniką, valdančią reabilitacijos ir sveikatinimo centrus Tauragėje ir Šilalėje, penktadienį pranešė „Eglės sanatorija“.

„Eglės sanatorija“ Birštone (Kęstutis Vanagas/Fotobankas)

Druskininkuose, Birštone, Vilniuje, Kaune ir Biržuose veikianti bendrovė „Eglės sanatorija“ įsigijo įmonės „Aurum“ kliniką, valdančią reabilitacijos ir sveikatinimo centrus Tauragėje ir Šilalėje, penktadienį pranešė „Eglės sanatorija“.

REKLAMA
0

Po šio sandorio „Eglės“ reabilitacijos centrų tinklas Lietuvoje išaugo iki dešimties padalinių.

„Eglės sanatorijos“ vadovas Artūras Salda sako, jog Tauragės ir Šilalės reabilitacijos ir sveikatinimo centrų įsigijimas – dalis įmonės plėtros strategijos, siekiant suteikti miestų gyventojams galimybę pasinaudoti reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugomis.

„Ir toliau strategiškai plėsime savo tinklą“, – žada A. Salda.

Šiuo metu „Eglės sanatorija“ valdo tris reabilitacijos centrus Vilniuje, po vieną Kaune, Šiauliuose, Utenoje, Biržuose, Marijampolėje, o spalį duris atvers dar vienas centras Panevėžyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų