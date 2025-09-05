„Eglės sanatorija“ įsigijo Tauragės ir Šilalės reabilitacijos ir sveikatinimo centrus

Po šio sandorio „Eglės“ reabilitacijos centrų tinklas Lietuvoje išaugo iki dešimties padalinių.
„Eglės sanatorijos“ vadovas Artūras Salda sako, jog Tauragės ir Šilalės reabilitacijos ir sveikatinimo centrų įsigijimas – dalis įmonės plėtros strategijos, siekiant suteikti miestų gyventojams galimybę pasinaudoti reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugomis.
„Ir toliau strategiškai plėsime savo tinklą“, – žada A. Salda.
Šiuo metu „Eglės sanatorija“ valdo tris reabilitacijos centrus Vilniuje, po vieną Kaune, Šiauliuose, Utenoje, Biržuose, Marijampolėje, o spalį duris atvers dar vienas centras Panevėžyje.
