Europos didmeninėje rinkoje benzinas atpigo beveik 30 proc., palyginti su spalio pabaiga. JAV benzino kaina nukrito iki žemiausio lygio per aštuonis mėnesius.
Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) teigimu, silpnesnė, nei tikėtasi, paklausa gali ilgiau išlaikyti žemas kainas. Vis dėlto pasauliniai dyzelino tiekimo sunkumai išlieka. Tvaresnio pagerėjimo agentūra tikisi ne anksčiau kaip 2027 m. antrąjį pusmetį.
Kodėl atpigo degalai
Pastarųjų savaičių kainų kritimą paskatino atkurta įprasta gavyba Libijos „El Sharara“ naftos telkinyje. Prieš tai sukilėliai buvo trumpam uždarę naftotiekį. Atsigavus tiekimui prasidėjo išpardavimas, o žalios naftos pasiūla, nepaisant besitęsiančio JAV ir Irano karo, normalizavosi greičiau, nei prognozuota.
Kainoms įtakos turi ir TEA prognozė, kad dėl silpnesnės paklausos ketvirtąjį ketvirtį gali susidaryti naftos gavybos perteklius.
„Tiekimo iš Libijos atsigavimas ir sumažėjusi paklausa smukdo dyzelino bei benzino kainas pasaulinėje rinkoje. TEA lapkričio ataskaitoje „World Energy Outlook“ aprašoma, kaip elektrifikacija, didėjantis efektyvumas ir energetinio saugumo politika ilgainiui slopina naftos vartojimą“, – sakė „Circle K“ degalų kainodaros vadovas Indrek Sass.
Pasak jo, Hormuzo sąsiaurio uždarymo sukelti energijos tiekimo trikdžiai, TEA vertinimu, sukėlė didžiausią grėsmę energetiniam saugumui istorijoje. Tai skatina ieškoti būdų mažinti priklausomybę nuo naftos.
Bankai sumažino naftos kainų prognozes
Kainų kritimo nesustabdė išpuoliai Artimuosiuose Rytuose. Praėjusią savaitę šio regiono vandenyse surengta 12 atakų prieš laivus. Šią savaitę Hormuzo sąsiauryje užsidegė trys naftos tanklaiviai.
Volstrito bankai, baimindamiesi gavybos pertekliaus, sumažino 2027 m. naftos kainų prognozes. „JPMorgan“ prognozuoja, kad „Brent“ naftos barelis 2027 m. pirmąjį pusmetį vidutiniškai kainuos apie 70 JAV dolerių, antrąjį – apie 60 JAV dolerių.