Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 2,01 euro iki 2,30 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,15 euro ir buvo 0,41 proc. didesnė nei trečiadienį (2,14 euro).
LEA: ketvirtadienį degalų kainos šalyje padidėjo
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje – 2,01 euro, o didžiausia, siekusi 2,30 euro, fiksuota „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone.
Benzino kainos degalinėse svyravo nuo 1,57 euro iki 1,89 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,70 euro ir buvo 0,41 proc. didesnė nei trečiadienį (1,69 euro).
Pigiausias benzinas ketvirtadienio rytą buvo „Velseka“ degalinėje Kupiškyje, kur jo litras atsiėjo 1,57 euro. Daugiausia už litrą šių degalų gyventojams teko atseikėti dvejose „Narjanta“ tinklo degalinėse bei „Kenaoil“ degalinėje Vilniaus rajone – 1,89 euro.
SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,94 euro iki 1,15 euro, o vidutinė SND kaina siekė 1,05 euro ir buvo 0,64 proc. didesnė nei trečiadienį (1,04 euro).
Mažiausia SND kaina ketvirtadienio rytą buvo „Madalva“ tinklo degalinėje Tauragės rajone, kur litras dujų kainavo 0,94 euro. Didžiausia SND kaina fiksuota dviejose „Circle K“ tinklo degalinėse – 1,15 euro.
Didmeninė benzino kaina trečiadienį Lietuvoje buvo 1,49 euro, dyzelinas kainavo 1,99 euro. Tuo metu Brent naftos kaina rinkoje siekė 94,6 JAV dolerio už barelį.