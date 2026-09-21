Dyzelinas brangsta greičiau nei žalia nafta: paaiškino, kodėl

Kiek žalios naftos šiuo metu trūksta?
Prancūzijos pareigūnai neseniai apskaičiavo, kad pasaulinei rinkai kasdien trūksta apie 10 mln. barelių žalios naftos.
Tai nemažas kiekis, turint galvoje, kad prieš prasidedant konfliktui Artimuosiuose Rytuose pasaulyje kasdien buvo suvartojama apie 105 mln. barelių naftos.
Iranui užblokavus Hormuzo sąsiaurį, iš pradžių rinkos nepasiekdavo apie 20 mln. barelių naftos per dieną, tačiau Saudo Arabija dalį eksporto nukreipė per Raudonąją jūrą, o kai kurie tanklaiviai vėl pradėjo plaukti sąsiauriu.
Dabar sumažėjo ir Saudo Arabijos eksportas per Raudonąją jūrą, nes Irano remiami husiai perėmė Bab al Mandebo sąsiaurio kontrolę.
Poveikį pasaulio rinkoms sušvelnino tai, kad šalys turėjo sukaupusios nemažas komercines ir strategines atsargas, nes 2025 m. naftos gavyba viršijo suvartojimą.
Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) duomenimis, naftos suvartojimas taip pat sumažėjo daugiau kaip 1 mln. barelių per dieną, ypač Kinijai smarkiai sumažinus žalios naftos importą ir pereinant prie kitų energijos šaltinių.
TEA skaičiavimais, jos stebimos pasaulinės naftos atsargos, palyginti su laikotarpiu prieš karą, dabar yra sumažėjusios maždaug 507 mln. barelių. Į šį skaičių neįtraukiamos tokios šalys kaip Kinija, kurios duomenų apie savo atsargas neskelbia.
Kodėl taip brangsta būtent dyzelinas?
Dyzelino kainos tiek Europoje, tiek Jungtinėse Valstijose siekia naujus rekordus.
Automobilių asociacijos AAA duomenimis, pirmadienį Jungtinėse Valstijose galonas dyzelino vidutiniškai kainavo rekordinius 6,52 JAV dolerio.
Prancūzijoje sekmadienį litras dyzelino vidutiniškai kainavo rekordinius 2,41 euro, arba apie 10,40 JAV dolerio už galoną, rodo AFP analizė.
„Taigi dabartinė pasaulinė energetikos krizė iš esmės yra ne pačios naftos, o iš žalios naftos gaminamų naftos produktų krizė. O tiesioginė jos priežastis – pasaulinis naftos perdirbimo pajėgumų trūkumas“, – neseniai paskelbtame įraše rašė Nobelio premijos laureatas ekonomistas Paulas Krugmanas.
Vakarų šalys uždraudė importuoti Rusijos naftos produktus, o pati Rusija taip pat įvedė degalų eksporto draudimus, nes per Ukrainos atakas buvo apgadintos jos naftos perdirbimo gamyklos.
Dėl to likę Rusijos produkcijos pirkėjai suskubo ieškoti kitų tiekimo šaltinių, o tai dar labiau didina kainas.
Persijos įlankos šalys taip pat yra stambios naftos produktų eksportuotojos, o Iranas atakavo naftos perdirbimo gamyklas regione.
Tai reiškia, kad net jei laivyba Hormuzo sąsiauriu būtų nedelsiant visiškai atnaujinta, dyzelino pasiūla dar kurį laiką išliktų ribota.
„Dyzelino kainos išaugo visuose regionuose, nes sutrikimas yra pasaulinio masto, tačiau Europa yra ypač pažeidžiama, (nes ji importuoja daugiau dyzelino, nei eksportuoja – ELTA)“, – sakė konsultacijų bendrovės „Rystad Energy“ viceprezidentas Janivas Shahas.
Ką būtų galima dėl to padaryti?
Trumpuoju laikotarpiu galimybių imtis veiksmų labai nedaug.
„Teoriškai yra šiek tiek nepanaudotų pajėgumų, tačiau labai mažai tokių, kuriuos būtų galima greitai panaudoti ir aprūpinti tinkama žaliavine nafta“, – sakė J. Shahas.
Pasak jo, naftos tiekimo per Hormuzo sąsiaurį atnaujinimas tikriausiai būtų greičiausias būdas sumažinti kainas, nes būtų galima vėl aprūpinti Azijos naftos perdirbimo gamyklas.
„Jei artimiausiais mėnesiais tiekimas iš Persijos įlankos regiono ir toliau bus ribotas, o komercinės atsargos sparčiai seks, pasiūlos ir paklausos atotrūkiui panaikinti gali prireikti didesnių kainų ir tolesnio paklausos mažėjimo“, – praėjusią savaitę perspėjo TEA naftos pramonės ir rinkų skyriaus vadovė Toril Bosoni.
„Rystad Energy“ atstovas J. Shahas teigė, kad dyzelino vartojimą padėtų sumažinti kylančios kainos, tačiau poveikis būtų ribotas.
„Trumpuoju laikotarpiu dyzelino paklausa į kainų pokyčius reaguoja palyginti silpnai, nes krovinių vežimo, žemės ūkio, statybos ir pramonės sektoriai beveik neturi alternatyvų, kuriomis galėtų iš karto pasinaudoti“, – AFP sakė jis.
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