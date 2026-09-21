Turtingiausias pasaulio fondas įvertino 18-metį lietuvį: „Jis tikras genijus“

„Genijus: Skomantas Urbonas laimėjo matematikos olimpiadą Norvegijoje. Šiandien jam sukanka 18 metų ir jis pradeda dirbti fonde. Su gimtadieniu ir nuoširdžiai sveikiname prisijungus“, – rašė N. Tangen.
Šia žinia socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo telekomunikacijų bendrovės „Bitė Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas.
Jis nurodė, kad N. Tangen vadovauja „Norges Bank Investment Management“, valdančiai Norvegijos valstybinį pensijų fondą, dar vadinamą Naftos fondu.
Tai yra didžiausias pasaulyje valstybinis turto fondas, valdantis daugiau kaip 2 trln. JAV dolerių vertės turtą.
„Šis fondas ne tik didžiausias pasaulyje valstybinis turto fondas, bet yra unikalus norvegiškas stebuklas. Kaip mažytė šalis, kuri dolerius tikrąja to žodžio prasme kasa iš žemės, labiau gal jūros, sugebėjo pinigus ne pravalgyti ar pragerti, bet investuoti į savo žmonių ateitį“, – socialiniame tinkle rašė J. Špakauskas.
Jis taip pat pažymėjo, kad S. Urbonas mokėsi Vilniaus licėjuje ir yra itin gabus matematikai.
„O Skomantas Urbonas, mokęsis geriausioje Lietuvos mokykloje – Vilniaus licėjuje, – yra tikras matematikos genijus. Ir pradeda savo karjerą šiame įspūdingame fonde“, – skelbė J. Špakauskas.