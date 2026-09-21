„Bitė Group“ steigia naują skaitmenizacijos padalinį – jam vadovaus Gytis Breikštas

Skaitmenizacijos skyrius apjungs visas grupės pastangas kurti geresnę skaitmeninę patirtį klientams ir darbuotojams bei taps centriniu padaliniu, atsakingu už visas skaitmenizacijos iniciatyvas ir jų rezultatus verslo grupėje.
„Siekiame, kad per artimiausius 2–3 metus iki 50 proc. visų operacijų (sutarčių pratęsimų, planų keitimų, įrangos bei naujų paslaugų pirkimų, sąskaitų valdymo ir kt.) klientai atliktų patys „Bitės“ skaitmeniniuose kanaluose. Šiandien tokių operacijų tėra kas dešimta“, – pranešime cituojamas Pranas Kuisys, „Bitė Group“, lyderiaujančios telekomunikacijų ir žiniasklaidos grupės Baltijos šalyse, generalinis direktorius.
„Skaitmeniniai kanalai turi ne tiek pakeisti jau esamus kanalus, bet praplėsti mūsų verslo galimybes. Skaitmenizacija taip pat turi ženkliai palengvinti mūsų administracijos, tai yra rutininius biurų darbuotojų, procesus. Toks pokytis per tokį trumpą laiką – organizacinis iššūkis, nes didžiausią savo laiko, pastangų ir investicijų dalį skiriame kasdienėms operacijoms“, – pridūrė P. Kuisys.
„Naują padalinį sudarys 5 komandos, atsakingos už klientų pritraukimą, pirkimo patirtį e. parduotuvėje, savitarnos programėlės plėtrą, dirbtinio intelekto sprendimų diegimą bei kasdienių rinkodaros ir komercijos užklausų aptarnavimą. Toks pasiskirstymas leis sutelkti deramą dėmesį į skaitmenizacijos iniciatyvas“, – sako Gytis Breikštas, naujai paskirtas „Bitė Group“ skaitmeninės plėtros vadovas.
G. Breikštas „Bitėje“ su pertrauka iš viso dirba daugiau kaip penkerius metus. Praeityje G. Breikštas vadovavo „Bitės“ el. prekybos padaliniui. Anksčiau jis taip pat vadovavo vienai „Kilo Health“ grupės įmonių, taip pat buvo vienas „Bigbox“ įkūrėjų.
Telekomunikacijų ir žiniasklaidos grupė „Bitė Group“ valdo telekomunikacijų ir skaitmeninių paslaugų verslus Lietuvoje ir Latvijoje – „Bitė Lietuva“ ir „Bitė Latvija“. „Bitė Group“ taip pat valdo „All Media Group“, kuriai priklauso TV3 žiniasklaidos grupė, mokama televizija „Go3“ Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei radijo stotis „Power Hit Radio“ ir kitos medijų įmonės Baltijos šalyse.
„Bitė Group“ ir „All Media Group“ valdo pasaulinė privataus kapitalo bendrovė „Providence Equity Partners“, daugiausia investuojanti į medijų, komunikacijos, švietimo ir technologijų sektorius.