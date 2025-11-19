 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Duris atveria nauja „Iki“ parduotuvė: štai kur bus

2025-11-19 14:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 14:59

Prekybos tinklas „Iki" trečiadienį Ukmergėje, Kauno gatvėje, atidarė naują parduotuvę. 

„Iki“ parduotuvė (nuotr. pranešimo spaudai)

Prekybos tinklas „Iki“ trečiadienį Ukmergėje, Kauno gatvėje, atidarė naują parduotuvę. 

0

Kaip praneša prekybos tinklas, daugiau nei 1,3 tūkst. kv. metrų ploto parduotuvė įrengta pagal naujausius įmonės standartus, ant jos stogų įrengtos saulės elektrinės, kurios užtikrins dalį pastato energijos poreikio. 

Skelbiama, kad pastačius naują prekybos tinklo parduotuvę Ukmergėje buvo sukurtos 25 darbo vietos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ukmergė atgyja, čia daugėja gyventojų, tad žinome, kad naujos parduotuvės atidarymas labai lauktas“, – pranešime teigia „Iki“ vykdomoji direktorė Lina Muižienė.

Parduotuvėje greitesniam apsipirkimui įrengtos 8 savitarnos kasos, taip pat veiks ir reguliarios.

Prekybos tinklas į naują parduotuvę Ukmergėje investavo apie 0,95 mln. eurų.

Pernai „Iki“ iš pagrindų rekonstravo 18, dar 25 atnaujino pagal naujausią parduotuvių koncepciją bei atidarė 9 naujas parduotuves. 

indeliai.lt

