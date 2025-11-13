 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Aktualu planuojantiems šventinius pirkinius: „Iki“ informuoja, kaip dirbs per šių metų žiemos šventes

2025-11-13 11:31
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Palengva jau įsisiūbuojant šventiniam šurmuliui, prekybos tinklas „Iki“ dalijasi informacija, kaip parduotuvės dirbs per Kūčias, Kalėdas ir Naujuosius metus. Pasak Gintarės Kitovės, „Iki“ komunikacijos vadovės, šventiniu laikotarpiu bus siekiama suderinti pirkėjų patogumą ir darbuotojų poilsį, todėl darbo laikas kai kuriomis dienomis keisis.

Prekybos tinklas IKI

0
„Šventinis laikotarpis visuomet keičia įprastą ritmą. Kūčių dieną mūsų parduotuvės veiks kiek trumpiau, o pirmąją Kalėdų dieną nedirbsime visai. Tai tradicija, kurios laikomės kasmet – norime, kad ir darbuotojai galėtų ramiai susėsti prie šventinio stalo su savo artimaisiais. Kiekvienais metais stengiamės, kad pirkėjai viską, ko reikia šventėms, rastų vienoje vietoje – nuo tradicinių Kūčių stalo ingredientų iki naujų, įkvepiančių skonių bei dovanų idėjų. Tad metų pabaiga būna ypatingas laikotarpis ne tik klientams, bet ir mūsų komandai, po kurio ji tikrai nusipelno daugiau poilsio“, – sako G. Kitovė.

Pasak jos, pirkėjai jau įpratę prie šio kasmečio pokyčio, ir nesklandumų tai nesukelia – gyventojai supranta, kad šventinis laikotarpis svarbus ne tik apsipirkimui, bet ir žmonėms, kurie juos aptarnauja.

„Matome, kad gyventojai vis sąmoningiau ruošiasi šventėms: planuoja, naudojasi patraukliomis išankstinėmis akcijomis, užsisakinėja internetu. Tokiu būdu jie gali džiaugtis šventiniu laikotarpiu be chaoso ir bereikalingo streso“, – sako G. Kitovė.

Tinklo komunikacijos vadovės teigimu, gruodžio 24-ąją, Kūčių dieną, „Iki“ parduotuvės darbą pradės įprastu metu ir pirkėjų lauks iki 18 val. 

Gruodžio 25-ąją, pirmąją Kalėdų dieną, „Iki“ parduotuvės nedirbs.

Gruodžio 26-ąją, antrąją Kalėdų dieną, „Iki“ parduotuvės pirkėjams bus atviros nuo 9 iki 20 val. 

Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, „Iki“ parduotuvės dirbs nuo įprastos valandos rytais iki 20 val.

Sausio 1-ąją, pirmąją Naujųjų metų dieną, 30 „Iki“ parduotuvių įvairiuose Lietuvos miestuose  veiks nuo 10 iki 20 val.:

Vilniuje ir Vilniaus rajone:

  • IKI – VILNIUS, Žirmūnų g. 2
  • IKI – MINDAUGO, Mindaugo g. 25
  • IKI – ŽALIEJI EŽERAI, Visalaukio g. 1
  • IKI – ŠEŠKINĖ, Šeškinės g. 32
  • IKI – BALTUPIAI, Didlaukio g. 80A-101
  • IKI – BENDORIAI, Senasis Ukmergės kelias 8, Avižieniai
  • IKI – RIEŠĖ, Molėtų g. 13-1, Riešė
  • IKI – PILAITĖ 2, Pilaitės pr. 42, Vilnius

Kaune ir Kauno rajone:

  • IKI – KALNIEČIAI, P. Lukšio g. 60
  • IKI – GIRSTUPIS, Kovo 11-osios g. 22
  • IKI – ŠILAINIAI, Žemaičių pl. 23
  • IKI – RINGAUDAI, Margirio g. 2A, Ringaudai
  • IKI – NEVERONYS, Keramikų g. 30, Neveronys

Klaipėdoje ir pajūryje:

  • IKI – VĖTRUNGĖ, Taikos pr. 28
  • IKI – VYTURYS, Laukininkų g. 19-1
  • IKI – UNIVERSITETAS, Herkaus Manto g. 90-1
  • IKI – PALANGA, Taikos g. 68a, Palanga

Kituose miestuose:

  • Alytus: IKI – ALYTUS, Naujoji g. 2c
  • Biržai: IKI – ŠIRVENA, Vytauto g. 27
  • Druskininkai: IKI – DRUSKININKAI, Čiurlionio g. 107
  • Jonava: IKI – JONAVA 2, Basanavičiaus g. 6
  • Kėdainiai: IKI – KĖDAINIAI, Rasos g. 1
  • Marijampolė: IKI – AUŠRA, Vytauto g. 48a
  • Panevėžys: IKI – BASANAVIČIAUS, Ukmergės g. 18
  • Panevėžys: IKI – ROŽYNAS, Piniavos g 10-1
  • Šiauliai: IKI – DAINAI, Gardino g. 2-2, Šiauliai
  • Tauragė: IKI – TAURAGĖ, Gedimino g. 21a
  • Trakai: IKI – TRAKAI, Vytauto g. 60
  • Ukmergė: IKI – UKMERGĖ 2, Kauno g. 23
  • Visaginas: IKI – DOMINO, Veteranų g. 2

G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt  ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.

indeliai.lt

