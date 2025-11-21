 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Dujos Europoje taip pigiai nekainavo daugiau nei metus

2025-11-21 12:54 / šaltinis: BNS
2025-11-21 12:54

Gamtinių dujų kainos Europos didmeninėje rinkoje penktadienį atsidūrė žemiausiame nuo praėjusių metų gegužės lygyje, sustiprėjus karo Ukrainoje užbaigimo, o tuo pačiu - gausesnio rusiškų energijos išteklių tiekimo tarptautinei rinkai perspektyvoms, skelbia „Trading Economics“.

Dujos (Kęstutis Vanagas/Fotobankas)

Gamtinių dujų kainos Europos didmeninėje rinkoje penktadienį atsidūrė žemiausiame nuo praėjusių metų gegužės lygyje, sustiprėjus karo Ukrainoje užbaigimo, o tuo pačiu - gausesnio rusiškų energijos išteklių tiekimo tarptautinei rinkai perspektyvoms, skelbia „Trading Economics“.

REKLAMA
1

Dujų megavatvalandės kaina Nyderlandų ateities sandorių biržoje „Title Transfer Facility“ (TTF) (Europos lyginamoji kaina), penktadienį svyruoja kiek aukščiau 30 eurų žymos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be to, dujų kainas slegia orų Europoje lapkričio pabaigos ir gruodžio pradžios prognozės, kuriomis pranašaujamas temperatūros grįžimas į įprastinį ar kiek aukštesnį lygį, o tai sumažintų šildymo poreikį.

„Gas Infrastructure Europe“ duomenimis, ES dujų saugyklos šiuo metu yra užpildytos 81 proc., palyginti su 90 proc. tuo pat metu pernai.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų