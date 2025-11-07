„Delfi“ savininkė planuoja trauktis iš akcijų biržos: informacijos apie įmonę bus mažiau?

Bendrovė „HHL Rühm OÜ“, kuriai vadovauja „Ekspress Grupp“ įkūrėjas Hans H. Luik, ketina pateikti savanorišką pasiūlymą visiems „Ekspress Grupp AS“ akcininkams dėl visų bendrovės akcijų įsigijimo. Pasiūlymo tikslas – padidinti „HHL Rühm“ turimą „Ekspress Grupp“ akcijų dalį iki 90 proc.
Sėkmingai įgyvendinus pasiūlymą, „HHL Rühm“ ketina inicijuoti likusių akcijų išpirkimą pagal galiojančius teisės aktus ir pradėti procedūrą dėl „Ekspress Grupp“ akcijų prekybos nutraukimo „Nasdaq“ Talino vertybinių popierių biržos pagrindiniame sąraše.
„HHL Rühm“ ketina pateikti pasiūlymą mažumos akcininkams po 1,25 euro už vieną „Ekspress Grupp“ akciją. Pasiūlymo kaina nustatyta remiantis vidutine „Ekspress Grupp“ akcijų kaina „Nasdaq“ Talino biržoje per tris pirmuosius 2025 m. ketvirčius (1,1165 euro už akciją), prie kurios pridėta 0,13 euro, arba 14,91 proc., priemoka už akciją.
„Pagrindinis buvimo biržoje tikslas – pritraukti kapitalą verslo veiklai. Kadangi „Ekspress Grupp“ veiklai didelio masto kapitalo pritraukimo nereikia, nėra poreikio likti biržoje.
Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad buvimas biržoje bendrovei reiškia nemažas administracines ir finansines sąnaudas.
Žiniasklaidos rinka nuolat išlieka sudėtingoje padėtyje, o vietos kalba leidžiamų ir vietos aktualijas atspindinčių žiniasklaidos priemonių išlaikymas bei valdymas ateityje bus labia didelis iššūkis. Todėl visa organizacija turi sutelkti dėmesį į efektyvumą ir atsisakyti visko, kas jam trukdo“, – kalbėjo „HHL Rühm“ valdybos narys Hans H.
„Pagrindinis tikslas, dėl kurio įmonė įtraukiama į biržos sąrašą, yra pritraukti kapitalą verslo veiklai. Kadangi „Ekspress Grupp“ veiklai nereikia didelio kapitalo, nėra būtinybės įmonei būti įtrauktai į biržos sąrašą.
Be to, reikia atsižvelgti, kad įtraukimas į biržos sąrašą bendrovei reiškia nemažas administracines ir finansines išlaidas. Žiniasklaidos padėtis nuolat yra sudėtinga, o vietos kalba leidžiamos ir vietos aktualijas atspindinčios žiniasklaidos išsaugojimas ir valdymas ateityje bus labai didelis iššūkis. Todėl visa organizacija turi sutelkti dėmesį į efektyvumą ir atsisakyti visko, kas jam trukdo“, – pridūrė jis.
Išsamios pasiūlymo ir jo priėmimo sąlygos bus išdėstytos perėmimo pasiūlymo prospekte, kuris bus paskelbtas po to, kai jį patvirtins Estijos finansų priežiūros institucija.
Įmonės, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, privalo reguliariai atskleisti svarbiausius finansinius ir veiklos duomenis. Pasitraukus iš biržos, ši informacija paprastai neskelbiama.
„Ekspress Grupp“ valdo naujienų portalus „Delfi“ skirtingose valstybėse, įskaitant ir Lietuvą.