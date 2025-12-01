 
Dėl grėsmės iš Vilniaus skrydžius perkeltų į Kauną: jau svarstoma tokia galimybė

2025-12-01 16:58 / šaltinis: BNS
2025-12-01 16:58

 Dėl kontrabandinių balionų pastarąjį mėnesį stabdant Vilniaus oro uosto veiklą, vertinama galimybė naktinius skrydžius vykdyti iš Kauno, teigia ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės atstovas.

Kauno oro uostas, meteorologiniai balionai, skrydžiai (Kauno oro uostų / Stop kadras nuotr.)

 Dėl kontrabandinių balionų pastarąjį mėnesį stabdant Vilniaus oro uosto veiklą, vertinama galimybė naktinius skrydžius vykdyti iš Kauno, teigia ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės atstovas.

0

„Vertiname galimybę naktinius skrydžius perkelti į kitus šalies oro uostus, pavyzdžiui, Kauną, toliau taikome priemones prieš vietinius kontrabandos tinklus, aktyviai naudojame diplomatinius kanalus“, – BNS perduotame komentare pirmadienį teigė Ignas Algirdas Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, šiuo metu Vyriausybė sienos su Baltarusija uždarymo nesvarsto.

„Mūsų dėmesys sutelktas į tai, kaip realiai pagelbėti žmonėms ir verslams dabar“, – sakė I. A. Dobrovolskas.

„Kasdien vertiname situaciją ir svarstome papildomas priemones, kurios galėtų duoti rezultatų“, – pridūrė jis.

Premjerės atstovas negalėjo patikslinti, kada vėl bus šaukiamas Nacionalinės saugumo komisijos posėdis, tačiau tikino, kad „artimiausiu metu“.

„Reguliarus taikomų veiksmų įvertinimas ir naujų sprendimų paieška yra būtina, kad ši užsitęsusi situacija būtų išspręsta kuo greičiau ir efektyviau“, – sakė I. A. Dobrovolskas.

Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų nuo šių metų spalio oro erdvė virš Vilniaus ir Kauno oro uostų buvo apribota daugiau nei dešimt kartų.

„Oro navigacijos“ vadovas Saulius Batavičius teigė, kad naktį iš sekmadienio į pirmadienį Vilniaus oro uostas buvo uždarytas 11 valandų, tuo metu fiksuoti 60 balionų, iš kurių 40 buvo kritinėse vietose. 

Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.

Savo ruožtu generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.

Sprendimas priimtas įvertinus pastaruoju metu sistemiškai fiksuojamas navigacines atžymas ir Lietuvos teritorijoje randamus oro balionus su jais gabentu kontrabandiniu kroviniu, taip pat įvertinus dėl to kylančias grėsmes nacionaliniam saugumui.

