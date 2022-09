Daugybė vairuotojų pasipiktinę: pridalijo baudų už greičio viršijimą ir tik tada pakeitė ženklus

Portalo tv3.lt redakcija gavo kelis skaitytojų nusiskundimus apie kelio ruožą tarp Klaipėdos ir Šilutės, kuriame buvo masiškai gaunamos baudos. Gyventojai nerimsta, kad tai – didelė problema. O baudų mokėti nesiruošia.

Abiejų miestų savivaldybės tikina, kad tas kelias – ne jų ribose ir atsakomybę permeta viena ant kitos.

Vis tik atsakingos institucijos pripažino, kad vairuotojai iš tiesų buvo klaidinami, mat viena bendrovė nesuderinusi pakeitė ženklus ir atidengė tuos, kurių nereikėjo.

Užuot sutvarkę kelią apribojo greitį

Klaipėdietis Darius redakcijai papasakojo, kad kelyje Klaipėda–Šilutė važinėja jau 10 metų. Jo teigimu, ten visada leistinas greitis buvo 90 km/h, tik dviejose sankryžose jis buvo ribojamas iki 70 km/h.

Klaipėdietis priduria, kad vis tik dėl didelių spūsčių ir dėl ten esančio atstuminio greičio matuoklio greičiau nei 70 km/h važiuoti ir nepavyksta.

Jis nurodo, kad praėjusiais metais tame kelyje atsirado labai daug duobių ir ne vienas automobilis ten prasikirto padangas, todėl greičiausiai kreipėsi į kelininkus ar kitur: „Bet vietoje to, kad kelią sutvarkytų, jie pastatė greitį ribojantį ženklą 50 km/h su įspėjimu, kad kelias duobėtas.“

Darius nurodo, kad vasaros gale kelią aplopė. O rugsėjo 23 d. iš VMI ji gavo pranešimą apie nusižengimą šiame kelyje net dvi dienas iš eilės.

„Kaip ir daugelis žmonių, buvau nustebęs, kadangi pranešime buvo parašyta, kad šiame kelyje leistinas greitis 53 km/h (įvertinus paklaidą). Kadangi turiu registratorių, peržiūrėjau įrašus, ar tikrai kelio ženklai numato šiame kelyje greitį 53 km/h. Kaip ir reikėjo tikėtis, greitis buvo 70 km/h ir 50 km/h.

Nesunku suskaičiuoti, kad vidurkis išeina 60 km/h, o pranešime rašoma, kad vieną dieną mano greitis buvo 65km/h, o kitą – 67km/h. Pagal galiojančias KET, aš turėjau gauti tik įspėjimą. Taigi važiuodamas namo atkreipiau dėmesį į pasikeitusius kelio ženklus: 70 km/h buvo apsukti ir palikti tik 50 km/h“, – piktinosi klaipėdietis.

Ženklai buvo „netyčia“ atidengti

Darius atkreipia dėmesį, kad kelio ženklai buvo uždangstyti šių metų rugsėjo 22 ar 23 d., o nuobaudos visiems vairuotojams jau buvo skiriamos nuo rugsėjo 20 d.

Jis priduria, kad įdomus faktas – tai, jog prie baudų, kad ir tos pačios dienos, vieniems vairuotojams leistinas vidutinis greitis buvo nurodytas 60–65 km/h, kitiems, kaip ir jam, 53–56 km/h.

„Kur čia logika? Kodėl leidžiama taip tyčiotis iš žmonių? Taip pat vakar per radijo stotį girdėjau, kaip kelių direkcijos atstovas komentavo šį įvykį. Jo teigimu, ženklai, leidžiantys važiuoti šiuo keliu 70 km/h, buvo „netyčia“ atidengti penktadienį (rugsėjo 23 d.), bet tai didžiausias absurdas, kaip taip galima meluoti žmonėms?

Atrodo, kad mes kvaili, iš akmens amžiaus ir neturime automobiliuose autoregistratorių. Aš asmeniškai tikrai šių baudų nemokėsiu ir aiškinsiuosi su policija dėl šios nesąmonės. Jei reikės, kreipsiuosi į tesimą“, – teigė vyriškis.

Greičio matuoklis – vienoks, ženklai – kitokie

Kitas klaipėdietis Tomas pamini, kad kelyje link Šilutės nuo Jakų žiedo iki Rimkų viaduko, kur yra vidutinio greičio matuoklis, greitis – 50 km/h, nors ženklai stovi 70 km/h.

Jis nurodė, kad labai daug vairuotojų dėl to gauna baudas, o intensyvumas tame kelio ruože esą didžiulis, bet ten – minų laukas, o ne kelias.

„Sutvarkė“ kelią ir padarė 50 km/h, vietoje 70 km/h. Labai daug vairuotojų jau gauna baudas. Gal iškelkime diskusiją, kad miesto valdžia, kelių direkcija kažką darytų su tuo kelio ruožu?

Vietoje to, kad darytų rimtus sprendimus, jie stabdo eismą, skiria baudas. Begalė vairuotojų pro ten važiuoja, be galo daug baudų, visos socialinių tinklų grupės kalba vien apie tai. Reikia kažką daryti. Tai miesto ir to rajono skaudulys, puvinys“, – sakė Tomas.

Šilutės rajono savivaldybės teigimu, šis kelias ir atlikta rekonstrukcija priklauso ne Šilutės rajono savivaldybės, bet Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės pavaldumui. Todėl dėl informacijos jį pasiūlė kreiptis ten.

O Klaipėdos miesto savivaldybė nurodė, kad šis kelias yra ne šio miesto ribose ir taip pat nurodė kreiptis kitur.

Pripažino, kad vairuotojai buvo klaidinami

Lietuvos kelių policijos tarnyba informavo, kad minėtos vidutinio greičio matuoklių sistemos savininkas yra Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Policija nurodė, kad, gavus oficialų patvirtinimą, jog vidutinis nustatytas greitis minėtomis dienomis yra klaidingas, visi užfiksuoti greičio viršijimo atvejai bus peržiūrėti ir pradėtos administracinių nusižengimų teisenos bus nutrauktos.

Lietuvos kelių direkcijos Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus vadovė Aušra Ramoškaitė paaiškina, kad greičio ribojimas buvo taikomas dėl to, jog buvo prasta kelio danga. O dėl to buvo didesnė eismo įvykių tikimybė, jeigu važiavimo greitis nebūtų apribotas.

„Pagal bendrovės „Kelių priežiūra“ pateiktą informaciją, darbai šioje vietoje baigti. Įvertinus kelio būklę, atsižvelgiant į tai, kad kelio danga ruože yra sutvarkyta ir nebėra poreikio greitį riboti iki 50 km/h, jis bus panaikintas nuimant kelio ženklus.

Tuo pačiu metu Lietuvos automobilių kelių direkcija vidutinėje greičio matavimo sistemoje nustatys ir metrologiškai patikrins naują vidutinį leistiną greitį ruože“, – komentavo atstovė.

A. Ramoškaitės nurodo, kad bendrovė „Kelių priežiūra“, nesuderinusi su automobilių kelių direkcija, pakeitė nustatytus greičio ribojimus nuimdami ženklus, kurie buvo įvertinti nustatant leidžiamą greitį vidutinėje greičio matavimo sistemoje.

„Mes kreipėmės į „Kelių priežiūrą“, kad būtų išsiaiškinta, kada tiksliai buvo klaidinami kelių naudotojai.

Kaip mus informavo Kelių policija, nustatytu periodu užfiksuoti greičio viršijimo atvejai bus peržiūrėti ir pradėtos administracinių nusižengimų teisenos bus nutrauktos“, – tvirtino pašnekovė.

Baudos bus anuliuotos

O bendrovės „Kelių peržiūra“ Klaipėdos kelių tarnybos vadovas Vitalijus Taščenka informavo, kad kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda ruože nuo 223 km iki 229 km vyksta kelio darbai dėl stipraus kelio dangos nusidėvėjimo.

Jis nurodo, kad dėl šios priežasties automobilių greitis ribojamas iki 50 km/h, taip pat pastatytas įspėjamasis kelio ženklas „Nelygus kelias“, t. y. kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros).

„Greičio ribojimas 50 km/h dėl silpnos kelio dangos buvo nustatytas dar š.m. sausio 3 d. Rugsėjo mėnesį, atlikus periodinės priežiūros remonto darbus ir sutvarkius kritines šio kelio vietas, buvo nuspręsta padidinti greitį.

Todėl Rugsėjo 23 d., 07:56 val., greitis buvo padidintas iki 70 km/h, bet, gavus iš Lietuvos automobilių ir kelių direkcijos pranešimą, tą pačią dieną, 12:32 val., greitis vėl sumažintas iki 50 km/h“, – situaciją komentavo V. Taščenka.

Anot jo, Lietuvos automobilių ir kelių direkcija informavo, kad greitis 50 km/h šiame ruože turi galioti iki 2023 m. balandžio 15 d.

„Apgailestaujame dėl įvykusių aplinkybių. „Kelių priežiūros“ specialistai parengė raštą, kuris netrukus pasieks Kelių policijos atstovus, siekiant informuoti apie susiklosčiusią situaciją ir anuliuoti užfiksuotus automobilių greičio rezultatus“, – teigė bendrovės atstovas.