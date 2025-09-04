Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Daugiau nei 100 mln. eurų grynojo pelno pernai uždirbo 13 Lietuvos įmonių

2025-09-04 11:22 / šaltinis: BNS
2025-09-04 11:22

Simbolinę 100 mln. eurų pelno ribą pernai peržengė 13 šalies įmonių, dar 12 bendrovių pelnas buvo didesnis nei 50 mln. eurų, bet neviršijo 100 mln. eurų, o didžiosios dalies šių įmonių pelnas, palyginti su 2023 metais, išaugo, ketvirtadienį rašo „Verslo žinios“.  

Konstitucijos prospekto požeminė perėja (nuotr. Sauliaus Žiūros)

Lyderė ne pirmus metus yra Vilniaus biotechnologijų bendrovė „Thermo Fisher Scientific Baltics“, kurianti ir gaminanti produktus gyvybės mokslų tyrimams bei diagnostikai, – pernai jos grynasis pelnas sudarė 451 mln. erų, o pardavimo pajamos – 790 mln. eurų, bet 4 proc. mažesnės nei užpernai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Swedbank“ ir SEB pelnas siekė atitinkamai 342,2 mln. eurų ir 322,8 mln. eurų. „Revolut Bank“ uždirbo  100,5 mln. eurų, o „Artea“ – 79,3 mln. eurų grynojo pelno.

„Ignitis grupės“pelnas siekė 223,3 mln. eurų, 14 proc. mažiau nei prieš metus, o grupei priklausančios „Ignitis gamybos“ pelnas po mokesčių sudarė 155,7 mln. eurų. 209,5 mln. eurų grynojo pelno gavo „Vilniaus prekyba“, „Maxima LT“ – 123,9 mln. eurų, o „Maxima grupė“ – 103,6 mln. eurų. 

Pagrindinės „Girteka Group“ įmonės „Willgrow“ pelnas siekė 172,6 mln. eurų, „Pinetree Capital“ – 123 mln. eurų, „Tele2“ – 113,1 mln. eurų, o „Vičiūnų grupė“ – 100,6 mln. eurų. 

