Daugiau nei 100 mln. eurų grynojo pelno pernai uždirbo 13 Lietuvos įmonių

Lyderė ne pirmus metus yra Vilniaus biotechnologijų bendrovė „Thermo Fisher Scientific Baltics“, kurianti ir gaminanti produktus gyvybės mokslų tyrimams bei diagnostikai, – pernai jos grynasis pelnas sudarė 451 mln. erų, o pardavimo pajamos – 790 mln. eurų, bet 4 proc. mažesnės nei užpernai.
„Swedbank“ ir SEB pelnas siekė atitinkamai 342,2 mln. eurų ir 322,8 mln. eurų. „Revolut Bank“ uždirbo 100,5 mln. eurų, o „Artea“ – 79,3 mln. eurų grynojo pelno.
„Ignitis grupės“pelnas siekė 223,3 mln. eurų, 14 proc. mažiau nei prieš metus, o grupei priklausančios „Ignitis gamybos“ pelnas po mokesčių sudarė 155,7 mln. eurų. 209,5 mln. eurų grynojo pelno gavo „Vilniaus prekyba“, „Maxima LT“ – 123,9 mln. eurų, o „Maxima grupė“ – 103,6 mln. eurų.
Pagrindinės „Girteka Group“ įmonės „Willgrow“ pelnas siekė 172,6 mln. eurų, „Pinetree Capital“ – 123 mln. eurų, „Tele2“ – 113,1 mln. eurų, o „Vičiūnų grupė“ – 100,6 mln. eurų.
