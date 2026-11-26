Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad nuo 2026 m. lapkričio 1 d. įsigalioję Darbo kodekso pakeitimai patikslino nuotolinio darbo organizavimo sąlygas, atsisakymo suteikti tokią galimybę pagrindus ir papildomų išlaidų kompensavimo tvarką.
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Kam darbdavys privalo suteikti galimybę dirbti nuotoliniu būdu?
Darbo kodekso 52 straipsnyje nustatyta, kad darbdavys privalo tenkinti prašymą dirbti nuotoliniu būdu, jeigu jį pateikia:
- nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja;
- darbuotojas, auginantis vaiką iki 8 metų;
- darbuotojas, vienas auginantis vaiką iki 14 metų arba vaiką su negalia iki 18 metų;
- darbuotojas, pagal sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą pateikęs prašymą, pagrįstą sveikatos būkle, negalia arba būtinybe slaugyti ar prižiūrėti šeimos narį ar kartu gyvenantį asmenį.
Vis dėlto ši pareiga nėra absoliuti. Darbdavys gali atsisakyti tenkinti prašymą, jeigu nuotolinis darbas neįmanomas dėl darbo organizavimo ar gamybos proceso ypatumų, nebent kolektyvinėje sutartyje susitarta kitaip.
Svarbus pakeitimas: nuo lapkričio 1 d. Darbo kodekse nebeliko anksčiau numatyto „per didelių sąnaudų“ kriterijaus. Iki tol galiojusi nuostata leido darbdaviui pagrįsti atsisakymą įrodant, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas. Kadangi ši sąvoka nebuvo konkrečiai apibrėžta, praktikoje kildavo neaiškumų vertinant, kokios išlaidos galėtų pateisinti atsisakymą.
„Nuo šiol esminis kriterijus yra ne nuotolinio darbo organizavimo sąnaudų dydis, o objektyvios aplinkybės, dėl kurių darbuotojas negali savo funkcijų atlikti nuotoliniu būdu. Tai nereiškia, kad darbdavio patiriamos išlaidos apskritai nebeturi reikšmės, tačiau vien jų dydžio nepakanka atsisakymui pagrįsti. Kiekviena situacija turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant į darbo pobūdį, konkrečias darbuotojo funkcijas ir jų atlikimo galimybes“, – pabrėžia VDI Darbo teisės skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė-Dulkė.
Vertinant darbuotojo prašymą svarbu nustatyti, ar jo darbo funkcijos gali būti tinkamai atliekamos ne darbovietėje, ar tam reikalinga speciali įranga, kokie yra darbo organizavimo ypatumai ir kokių papildomų išlaidų galėtų atsirasti.
Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas tiesiogiai aptarnauja klientus konkrečioje vietoje, dirba su specialia įranga arba atlieka užduotis, kurioms būtinas fizinis buvimas darbovietėje, tai gali būti objektyvus pagrindas atsisakyti suteikti galimybę dirbti nuotoliniu būdu. Tačiau toks sprendimas turi būti pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis, o ne vien bendro pobūdžio darbdavio argumentais.
Ar darbdavys gali vienašališkai atšaukti nuotolinį darbą?
VDI atkreipia dėmesį, kad darbuotojams, kuriems Darbo kodeksas nenustato specialių garantijų, nuotolinis darbas gali būti organizuojamas darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu arba šalių susitarimu.
Siekiant išvengti nesusipratimų, darbdaviams rekomenduojama vidaus teisės aktuose aiškiai nustatyti nuotolinio darbo organizavimo sąlygas: prašymų pateikimo ir tvirtinimo tvarką, galimą nuotolinio darbo trukmę, bendravimo su vadovu ir kolegomis principus, darbo priemonių naudojimo sąlygas bei atvejus, kada darbuotojas gali būti atšaukiamas iš nuotolinio darbo.
Skiriant darbuotoją dirbti nuotoliniu būdu, taip pat turi būti raštu nustatyti darbo vietos reikalavimai, jeigu tokie keliami, darbo priemonių suteikimo ir naudojimo taisyklės bei nurodyta, kam darbuotojas turi atsiskaityti už atliktą darbą.
Ypač svarbu atskirti situacijas, kai nuotolinis darbas leidžiamas pagal darbovietėje galiojančią tvarką, ir atvejus, kai dėl tokio darbo aiškiai susitarta darbo sutartyje.
„Jeigu darbo sutartyje nustatyta, kad darbuotojas visą darbo laiką arba jo dalį dirba nuotoliniu būdu, darbdavys negali vienašališkai pakeisti šios sąlygos ir pareikalauti nuolat dirbti darbovietėje. Tokiam pakeitimui būtinas darbuotojo sutikimas. Tačiau jeigu aiškaus individualaus susitarimo nėra, nuotolinio darbo organizavimas gali būti keičiamas vadovaujantis darbovietėje nustatyta tvarka, apie pasikeitimus tinkamai informuojant darbuotoją“, – paaiškina I. Piličiauskaitė-Dulkė.
Taigi galimybė atšaukti darbuotoją iš nuotolinio darbo priklauso nuo to, kokiu pagrindu toks darbas buvo organizuotas ir kokios sąlygos nustatytos darbo sutartyje, atskirame šalių susitarime ar darbdavio vidaus teisės aktuose.
Kas keičiasi dėl nuotolinio darbo išlaidų kompensavimo?
Darbo kodeksas numato, kad jeigu dirbdamas nuotoliniu būdu darbuotojas patiria papildomų su darbu, darbo priemonių įsigijimu, įsirengimu ar naudojimu susijusių išlaidų, jos privalo būti kompensuojamos, nebent kolektyvinėje sutartyje susitarta kitaip.
Kompensacijos dydį ir mokėjimo sąlygas darbuotojas ir darbdavys nustato tarpusavio susitarimu. Todėl svarbu iš anksto aptarti, kokios išlaidos bus atlyginamos, kokio dydžio kompensacija bus mokama ir kokia tvarka ji bus apskaičiuojama.
Nuo lapkričio 1 d. įsigalioję pakeitimai suteikė galimybę kolektyvinėse sutartyse nustatyti ir kitokią papildomų išlaidų kompensavimo tvarką, įskaitant susitarimą, kad tokios išlaidos nebus kompensuojamos.
„Darbuotojams ir darbdaviams svarbu iš anksto aiškiai susitarti dėl nuotoliniam darbui reikalingų priemonių ir papildomų išlaidų atlyginimo. Darbuotojas neturėtų savarankiškai, nesuderinęs su darbdaviu, įsigyti darbo priemonių ir tik vėliau reikalauti kompensuoti jų kainą. Aiškus susitarimas padeda abiem pusėms suprasti savo įsipareigojimus ir išvengti galimų ginčų“, – akcentuoja I. Piličiauskaitė-Dulkė.
VDI primena, kad nuotolinio darbo organizavimas turi būti grindžiamas aiškiomis taisyklėmis, objektyviu darbuotojų prašymų vertinimu ir abiem šalims suprantamais susitarimais. Nors Darbo kodekso pakeitimais patikslintos darbdavių teisės ir pareigos, svarbiausias principas išlieka tas pats – sprendimai dėl nuotolinio darbo turi atitikti teisės aktų reikalavimus ir būti pagrįsti konkrečiomis darbo organizavimo aplinkybėmis