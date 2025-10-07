Brazilijos prezidentas per pokalbį telefonu paragino Trumpą atšaukti muitus ir sankcijas jo šaliai

30 minučių trukęs pokalbis esą buvo draugiškas. L. I. Lula da Silva ir D. Trumpas apsikeitė telefono numeriais, kad galėtų palaikyti tiesioginį kontaktą. Be to, jie sutarė netrukus susitikti asmeniškai.
Apie pokalbį teigiamai atsiliepė ir D. Trumpas. Pokalbis esą buvo „labai geras“, pagrindinės temos buvo ekonominiai ir prekybiniai santykiai. Nelabai tolimoje ateityje vyks susitikimai tiek Brazilijoje, tiek JAV, paskelbė D. Trumpas.
L. I. Lula da Silva, pasak Brazilijos vyriausybės, pasiūlė D. Trumpui susitikti ASEAN viršūnių susitikime Malaizijoje. Tačiau jis taip pat pareiškė esąs pasirengęs vykti į JAV.
Brazilijos viceprezidentas Geraldo Alckminas pokalbį telefonu pavadino „geresniu nei tikėtasi“.
D. Trumpas įvedė 40 proc. muitus kai kuriems svarbiems Brazilijos eksporto produktams ir tai argumentavo jam nepatinkančiais procesais Brazilijoje.
Muitai yra reakcija į jo „raganų medžiokle“ pavadintus veiksmus prieš sąjungininką, buvusį Brazilijos prezidentą Jairą Bolsonarą.
J. Bolsonaras vėliau buvo nuteistas 27 metų laisvės atėmimo bausme dėl bandymo po pralaimėjimo rinkimuose 2022 m. surengti pučą ir likti valdžioje. D. Trumpo vyriausybė, be to, įvedė sankcijas Alexandre de Moraesui. Brazilijos Aukščiausiojo teismo teisėjas buvo proceso prieš J. Bolsonarą pirmininkas. Taip pat buvo atšauktos šešių aukštų pareigūnų vizos.