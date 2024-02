Brangiausi nuomojami butai Lietuvoje: štai ką siūlo už 6,3 tūkst. eurų per mėnesį

Sūkurinės vonios, sporto salės, kiaurą parą budinti apsauga, terasos su Vilniaus senamiesčio vaizdais ir išskirtiniai interjero sprendimai mėnesiui atsieina ir 4,2 tūkst., ir 6,3 tūkst. eurų.

Portalas tv3.lt kviečia pasižvalgyti, kaip tokie butai atrodo.

Namai ir biuras viename

Nekilnojamojo turto (NT) skelbimų portale „Aruodas.lt“ brangiausi butai nuomai yra ne kur kitur, o sostinėje.

Daugiausia – 6,3 tūkst. eurų per mėnesį – prašoma už 324 kv. m. butą Vilniaus senamiestyje. Butas įrengtas per kelis aukštus keturių aukštų 2016 metų statybos name ir turi 8 kambarius. Taip pat turi atskirą įėjimą.

„XVI a. Vilniaus senamiestyje, Tilto gatvėje esanti valda buvo garbingos Radvilų giminės dvaro teritorija. Šiandien čia nuomojamas išskirtinis pastatas, kuriame yra įrengti prabangūs apartamentai, biuro patalpos ir stogo terasos.

REKLAMA

REKLAMA

Unikali vieta ir plačios pastato panaudojimo galimybės – gyvenimui, darbui, linksmybėms. Visa tai, be abejonės, – pirkėjui, ieškančiam išskirtinumo ir privatumo. Esant poreikiui, visos patalpos gali būti pritaikytos gyvenamosioms reikmėms“, – rašoma skelbime.

REKLAMA

Objektą sudaro du korpusai, kuriuos jungia „prašmatnus koridorius“. Vienas korpusas – visiškai rekonstruotas, o kitas – naujai pastatytas.

Bute yra 3 vonios kambariai, 3 gyvenamieji kambariai ir 4 biuro patalpos, kurios gali būti pritaikytos ir gyvenamosioms reikmėms.

Kaip galima matyti iš nuotraukų, kambariai – erdvūs, šviesūs, viename iš jų yra baras su aukštomis kėdėmis, garso ir vaizdo aparatūra.

Miegamajame – televizorius, sūkurinė vonia, didelė lova, o virš jos – stiklas, pro kurį galima matyti vaizdą kitame aukšte.

REKLAMA

REKLAMA

Bute yra ir balkonas, atskira poilsio bei pramogų erdvė su sūkurine vonia ir dviejų lygių stogo terasa. T. y. terasa su suoliukais, apsupta augalų.

Antroji terasa yra aukščiau, palipus laipteliais – ten yra kėdės, staliukas, skėtis nuo saulės, kai kur yra įstiklintos grindys su vaizdu į apačią. Iš buto ir terasų atsiveria panoraminiai Vilniaus vaizdai.

Butas turi ir savo jaukų vidinį kiemelį su terasa, kurį supa aukšta siena ir tvora.

Butas, pasak skelbimo, yra įrengtas prabangiai, jame yra vardiniai baldai, grindinis šildymas, kondicionavimo ir rekuperacinė sistemos, moderni apsaugos sistema – signalizacija, kameros.

Jokių atskirų kambarių ir lova su kopėčiomis

Antras brangiausias nuomai butas Lietuvoje, esantis Vilniaus senamiestyje, kainuoja 4,5 tūkst. eurų mėnesiui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Skelbime nurodyta, kad yra galimybė papildomai nuomotis automobilio parkavimo vietas.

Butas yra įrengtas viršutiniame 2020 metų statybos 3 aukštų name. Per buto langus ir išėjus į balkoną galima mėgautis atsiveriančiais panoraminiais vaizdais į Gedimino pilį, Trijų kryžių kalną ir Vilniaus senamiestį.

Objekte yra neįprastai įrengta svetainė su virtuve, 1 miegamasis ir 1 svečių kambarys, t. y. lovą antresolėje, užlipus kopėtėlėmis.

Buto dydis – 90 kv. m. Jis išsiskiria savo unikalia architektūra, moderniu interjeru, nestandartiniais sprendimais. Pavyzdžiui, aukštomis lubomis, kurios siekia 4,5 metro.

NT įmonės „Intos“ NT brokerė Julija Štaras nurodė, kad būstas padarytas atvirų erdvių principu – nėra visiškai izoliuotų kambarių.

REKLAMA

Anot jos, papildoma lova antresolėje yra kaip pagalbinė svečių nakvynei, kuriai puikiai yra išnaudojamas lubų aukštis.

„O pats butas išsiskiria tuo, kad buvo keliami labai dideli reikalavimai įrengimo kokybei, medžiagoms. Naudota molio tinko sienų apdaila, granitas, aukščiausios klasės santechnikos ir buitiniai prietaisai, dekoravimo elementai.

Absoliučiai visi baldai buvo pagaminti pagal užsakymą, kadangi tai – visiškai nestandartinė erdvė, ji – labai netaisyklinga: nuolydžiai, aukščiai. Tai prie tokio daikto visada turi taikytis, gaminti baldus individualiai“, – komentavo J. Štaras.

Skirta tik vienam arba dviem suaugusiesiems

Brokerė nurodė, kad bute yra ir nedidelis balkonas, kuriame tilptų kavos staliukas. Vis tik pačiame bute yra dideli panoraminiai langai, tad visas miestas matomas „kaip ant delno“.

REKLAMA

Pašnekovė itin akcentavo pačią vietą: „Kainos dydį lemia ir pati lokacija, infrastruktūra – tai pridėtinė vertė, kurią žmogus gauna su butu.

Tarkime, uždara bendruomenė – butas yra visiškai uždaroje gyvenvietėje, kurią 24 valandas per parą saugo gyva apsauga.“

Pats pastatas yra vos kelių minučių atstumu nuo pagrindinių Senamiesčio, Užupio objektų: „Butas yra vienoje unikaliausių vietų mieste su atvira panorama 180 laipsnių spinduliu.

Pati gyvenvietė turi unikalius pasivaikščiojimo takus, daug žildinių, augalijos, yra įrengta bendro naudojimo poilsio terasa“.

Pasak J. Štaras, nors butą galima nuomotis mažiausiai metams, jis yra yra sukurtas ne nuolatiniam gyvenimui, o poilsiui, pabėgimui iš užmiesčio, kai atvykstama į miesto teatrus, koncertus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ji nurodė, kad į butą nėra įleidžiami gyvūnai ir jis nėra skirtas šeimoms, o tik vieno ar dviejų suaugusių asmenų laikinam buvimui ar nuolatiniam gyvenimui.

„Ne tik tas, kuris gali sumokėti tokią kainą, gali nuomotis. Reikia atitikti tam tikrus reikalavimus, bendruomenės taisykles, nes orientuojamasi į buto vertės išlaikymą“, – dėstė „Intos“ atstovė.

Supynės ir kinas, virstantis į sporto salę

Trečias pagal brangumą ir visai neseniai – 2023 metais – įrengtas butas nuomai taip pat yra sostinės senamiestyje.

Už šį 2019 metų statybos 4 aukštų namo pirmame aukšte esantį 277 kv. m. butą prašoma 4,2 tūkst. eurų per mėnesį plius pridėtinės vertės mokestis (PVM).

REKLAMA

Atstovai nurodė, kad šis butas siūlomas ne tik nuomai, bet ir pardavimui – jo kaina siekia beveik 1,3 mln. eurų.

Remiantis pateikta informacija, pats pastatas yra atsinaujinusioje miesto dalyje, Vingrių gatvėje, vos kelių minučių atstumu iki Rotušės aikštės, bet itin ramioje vietoje.

„Sveiki atvykę į modernų projektą dinamiškoje Senamiesčio aplinkoje, kur susilieja kultūra, inovatyvus menas, sėkmingas verslas, įvairios pramogos ir aktyvus laisvalaikis.

Namas pastatytas vos prieš kelerius metus, tad jame rasite ir požeminę automobilių stovėjimo aikštelę bei liftą, modernią laiptinę bei apželdintą ir sutvarkytą vidinį kiemą. Fasado apdailai buvo panaudotos klinkerio plytos, sudėti kokybiški langai“, – rašoma skelbime.

REKLAMA

Butas pasižymi aukštomis lubomis visame pirmame aukšte, turi atskirą įėjimą.

Namuose yra įdiegta išmani ir ekonomiška šildymo sistema su stulbinamai mažais šildymo kaštais, rekuperacija, apšvietimas, elektra valdomos užuolaidos. Be to, viskas yra valdoma telefonu.

Butui įrengti buvo panaudoti ir tokie išskirtiniai akcentai, kaip dviejų rūšių sūpynės ar namų kino erdvė, kurią galima transformuoti į sporto salę.

Apartamentuose yra 4 miegamieji kambariai, kurie gali transformuotis į 6 miegamuosius, 3 vonios kambariai, didžiulė svetainė, darbo ir laisvalaikio erdvės.

Būstui taip pat priklauso viena automobilio parkavimo vieta požeminiame garaže.