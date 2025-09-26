Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

BMW visame pasaulyje atšaukia šimtus tūkstančių automobilių

2025-09-26 15:41 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 15:41

Vokietijos automobilių gamintoja BMW visame pasaulyje į servisus atšaukia šimtus tūkstančių automobilių, kad pašalintų starterio problemą, kuri blogiausiu atveju gali sukelti gaisrą. Vien tik Vokietijoje paveikta apie 136 tūkst. 500 transporto priemonių, pranešė įmonė.

BMW 2 series “Active Tourer“ K. Birgilo nuotr.

Vokietijos automobilių gamintoja BMW visame pasaulyje į servisus atšaukia šimtus tūkstančių automobilių, kad pašalintų starterio problemą, kuri blogiausiu atveju gali sukelti gaisrą. Vien tik Vokietijoje paveikta apie 136 tūkst. 500 transporto priemonių, pranešė įmonė.

REKLAMA
1

Dar beveik 195 tūkst. automobilių atšaukiami JAV. Skaičiaus pasaulio mastu BMW nenurodo. Tačiau jis gali būti daug didesnis, nes paveikta daug modelių, pagamintų nuo 2015 m. rugsėjo iki 2021-ųjų rugsėjo – įskaitant Azijoje ir kitose Europos šalyse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paveiktuose automobiliuose tam tikrose vietose į starterį gali patekti vanduo ir sukelti koroziją, teigiama BMW pranešime. Tada, esant tam tikromis aplinkybėmis, užvesti variklio nebus įmanoma. Taip pat gali įvykti trumpas jungimas ir dėl to perkaisti starteris. „Blogiausiu atveju tai gali sukelti transporto priemonės gaisrą“, – teigiama toliau.

Tai, anot BMW, gali įvykti ir automobiliui stovint išjungtu varikliu. Todėl paveiktiems klientams rekomenduojama, „kol bus atliktas remontas, savo automobilius statyti lauke ir ne prie pat pastatų“.

Automobilių atšaukimo akcijos kaštų BMW nenurodė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų