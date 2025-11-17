Biudžeto ir finansų komitetas apsvarstė 630 mln. eurų pasiūlymus biudžetui – apsispręsti nurodė Vyriausybei

Komitetai siūlė daugiau išlaidų skirti keliams, statutinių pareigūnų, teisėjų padėjėjų atlyginimams, paskatoms ūkininkams, teismų sistemai, geltoniesiems autobusiukams, kitoms reikmėms.
Finansuoti savo siūlymus jie ragina perskirsčius kitiems tikslams numatytas išlaidas, skolinantis, taip pat iš pajamų, surinktų iš kuro ar tabako akcizų, padidėjusio vartojimo, valstybinės žemės pardavimo.
Kaip posėdyje pabrėžė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas bei BFK pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas, visi siūlymai turi būti pagrįsti realiais finansavimo šaltiniais.
„Labai pozityviai į tai (pasiūlymus biudžetui – BNS) žiūrime, tiesiog reikėtų nurodyti šaltinį, iš kurio finansuoti, ir turėti omenyje, kad biudžeto galimybės yra ribotos“, – komiteto posėdyje pirmadienį sakė K. Vaitiekūnas.
„Visiems reikia pinigų ir kuo daugiau, tuo geriau. Bet valstybė turi pinigų tiek, kiek turi“, – jame kalbėjo A. Sysas.
BFK pirmininkas kiek anksčiau BNS teigė, jog pasiūlymų sulaukta labai daug, o vien Seimo komitetai ir komisijos parengė idėjų įvairioms išlaidoms skirti maždaug 630 mln. eurų papildomų lėšų.
Prašo pinigų keliams, žemės ūkiui, M. K. Čiurlionio parodai
Seimo Ekonomikos bei Valstybės valdymo ir savivaldybių (VVSK) komitetai pasiūlė kitąmet Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) finansavimą padidinti 104 mln. eurų, t. y., iki panašaus lygio, kaip šiemet, kad užtektų lėšų valstybinių kelių priežiūrai ir remontui. Komitetai tam siūlo naudoti pajamas iš kuro akcizų.
Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) pasiūlė papildomai skirti 44 mln. eurų skatinti gyvulių augintojus modernizuoti ūkius, 15 mln. eurų – polderiams tvarkyti, 13,6 mln. eurų – savivaldybių žemės ūkio funkcijoms finansuoti, 3,3 mln. eurų – gyvulių gaišenoms tvarkyti.
KRK iš viso pateikė siūlymų už maždaug 132 mln. eurų, o jiems lėšų siūlo surinkti iš įsiterpusios valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pardavimo.
KRK pirmininkas Bronis Ropė teigė, kad toks lėšų šaltinis yra pagrįstas ir realus, tačiau A. Sysas teigė, kad tai nėra garantuotos pajamos, nes nėra aišku, kiek iš parduotų sklypų valstybė surinktų.
Kultūros komitetas siūlė numatyti 5,5 mln. eurų Lietuvos–Vokietijos metų programai, dar 0,23 mln. eurų – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio parodai Tokijuje finansuoti.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigė, jog lėšos parodai galėtų būti skirtos iš Vyriausybės kanceliarijos asignavimų. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pinigų parodai bus rasta.
Tuo metu Socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlė kitąmet už 26,4 mln. eurų papildomai skatinti neįgaliųjų užimtumą, o Švietimo ir mokslo komitetas – 7 mln. eurų numatyti geltoniesiems autobusiukams regionų mokykloms įsigyti.
Dar 6 mln. eurų paprašė Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK), siūlantis skirti teismų fiziniam saugumui didinti. Komitetas taip pat ragina skirti 7 mln. eurų Nacionalinei teismų administracijai.
Prašoma lėšų pareigūnų, teisėsaugos darbuotojų algoms
Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo 1,08 mln. eurų daugiau numatyti Valstybės saugumo departamento pareigūnų, 400 tūkst. eurų – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbuotojų atlyginimų didinimui.
Be to, komitetas prašė rasti papildomų lėšų sparčiau kelti statutinių pareigūnų algas, priemokas už darbo stažą, skirti daugiau pinigų pasieniečių apginklavimui.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius komiteto posėdyje sakė, kad kitąmet biudžete reikėtų apie 37 mln. eurų, kad algos pareigūnams kiltų 7 procentais.
Savo ruožtu Užsienio reikalų komitetas pasiūlė skirti papildomus 4 mln. eurų Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų algoms, dar 1,2 mln. eurų – diplomatinėms atstovybėms.
Tuo metu Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) prašo 15,2 mln. eurų Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei 12,7 mln. eurų – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotojų algų spartesniam didinimui.
TTK savo ruožtu prašo 1,34 mln. eurų teisėjų padėjėjų algų didinimui bei dar 1,4 mln. eurų – naujoms Generalinės prokuratūros prokurorų padėjėjų pareigybėms.
VVSK pasiūlė 0,31 mln. eurų numatyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos bei 0,11 mln. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbuotojų atlyginimams.
BFK pasiūlymų kitų metų biudžetui svarstymą tęs trečiadienį, jo pirmasis svarstymas Seimo salėje numatytas lapkričio 25 dieną.