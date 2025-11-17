 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vaitiekūnas apie pasiūlymus 2026-ųjų biudžetui: „Fantastiniai“

2025-11-17 11:08 / šaltinis: BNS
2025-11-17 11:08

Seimo Biudžeto ir finansų (BFK) komitetui pirmadienį pradėjus svarstyti Seimo komitetų ir institucijų pasiūlymus 2026-ųjų valstybės biudžeto projektui, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas papildomo finanavimo iniciatyvas vadina fantastinėmis, tačiau ragina nurodyti jo šaltinius.

Kristupas Vaitiekūnas Paulius Peleckis

0

„Apie visus pasiūlymus galvojame, kad tai yra labai geri pasiūlymai, labai vertingi – žmonės, kurie nusimano tose srityse, siūlo, kas yra svarbu, visus skaudulius nurodo. Labai pozityviai į tai žiūrime, tiesiog reikėtų nurodyti šaltinį, iš kurio finansuoti, ir turėti omenyje, kad biudžeto galimybės yra ribotos“, – BFK posėdyje pirmadienį sakė K. Vaitiekūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiaip visi pasiūlymai yra fantastiniai“, – pridūrė ministras.

Taip jis kalbėjo „valstiečio“ Valiaus Ąžuolo paprašytas įvertinti Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pasiūlymus. Jų BFK net nesvarstė, nes juos rengęs komitetas nenurodė, iš kokių šaltinių siūlomos papildomos išlaidos gali būti finansuojamos.

„Diskutuoti čia nėra dėl ko, nes net nesilaikoma statutinių normų, kaip pateikti biudžeto pasiūlymą, (...) nes nėra net šaltinių“, – posėdyje pabrėžė BFK pirmininkas Algirdas Sysas.

Kaip rašė BNS, pirmadienį BFK svarsto kitų parlamento komitetų ir komisijų pasiūlymus 2026 metų biudžeto projektui.

A. Sysas anksčiau BNS teigė, kad pasiūlymų sulaukta labai daug, o vien Seimo komitetai ir komisijos parengė idėjų įvairioms išlaidoms skirti maždaug 630 mln. eurų papildomų lėšų.

Jo teigimu, dažniausiai siūloma daugiau lėšų skirti keliams, pareigūnų, mokytojų atlyginimams didinti.

2026-ųjų biudžeto projekte numatytos beveik 17 proc. augančios pajamos ir beveik 19 proc. – išlaidos. Numatoma, kad grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 proc., valdžios sektoriaus deficitas bus 2,7 proc., o valstybės skola pasieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.

