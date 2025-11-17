 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Komitetas pradeda svarstyti pasiūlymus 2026-ųjų biudžetui

2025-11-17 06:14 / šaltinis: BNS
2025-11-17 06:14

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) pirmadienį pradeda svarstyti kitų komitetų ir komisijų pasiūlymus 2026 metų biudžeto projektui.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) pirmadienį pradeda svarstyti kitų komitetų ir komisijų pasiūlymus 2026 metų biudžeto projektui.

REKLAMA
0

BFK pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad Seimo komitetai biudžetui parengė pasiūlymų įvairioms išlaidoms skirti maždaug 630 mln. eurų papildomų lėšų.

„Pasiūlymų yra labai daug“, – BNS sakė A. Sysas.

Anot jo, komitete pirmadienį dėl pasiūlymų bus tik diskutuojama, BFK sprendimo dėl jų nepriims, o savo išvadą priims trečiadienį, kai, pasak politiko, taip pat bus pristatyti Valstybės kontrolės, Lietuvos banko ir Seimo narių pasiūlymai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Syso teigimu, dažniausiai siūloma daugiau lėšų skirti keliams, pareigūnų, mokytojų atlyginimams didinti.

2026-ųjų biudžeto projekte numatytos beveik 17 proc. augančios pajamos ir beveik 19 proc. – išlaidos. Numatoma, kad grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 proc., valdžios sektoriaus deficitas bus 2,7 proc., o valstybės skola pasieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų