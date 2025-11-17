Komitetas pradeda svarstyti pasiūlymus 2026-ųjų biudžetui

BFK pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad Seimo komitetai biudžetui parengė pasiūlymų įvairioms išlaidoms skirti maždaug 630 mln. eurų papildomų lėšų.
„Pasiūlymų yra labai daug“, – BNS sakė A. Sysas.
Anot jo, komitete pirmadienį dėl pasiūlymų bus tik diskutuojama, BFK sprendimo dėl jų nepriims, o savo išvadą priims trečiadienį, kai, pasak politiko, taip pat bus pristatyti Valstybės kontrolės, Lietuvos banko ir Seimo narių pasiūlymai.
A. Syso teigimu, dažniausiai siūloma daugiau lėšų skirti keliams, pareigūnų, mokytojų atlyginimams didinti.
2026-ųjų biudžeto projekte numatytos beveik 17 proc. augančios pajamos ir beveik 19 proc. – išlaidos. Numatoma, kad grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 proc., valdžios sektoriaus deficitas bus 2,7 proc., o valstybės skola pasieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.