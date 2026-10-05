„Bite Latvija“ vadove tapo Vilma Fairclough

Skelbiama, kad V. Fairclough pareigose keičia Mindaugą Rakauską, kuris pastaruosius 1,5 metų vadovavo Latvijos telekomunikacijų bendrovei.
„Esu tikras, kad Vilmos vadovavimo ir lyderystės stilius kartu su Latvijos vadovų komanda „Bite Latvija“ ves į pirmaujančią augimo poziciją visame sektoriuje“, – pranešime teigia „Bitė Group“ generalinis direktorius Pranas Kuisys.
V. Fairclough iki šiol vadovavo sveikatos priežiūros grupei „Repharm Group“, taip pat ji yra buvusi „Maxima International Sourcing“ generalinė direktorė, „Maxima LT“ valdybos narė bei „Kesko Senukai Lithuania“ viceprezidentė.
„Prisijungimas prie „Bite Latvija“ suteikia man galimybę toliau prisidėti prie Latvijos pažangos iš naujos perspektyvos ir aš nekantrauju pradėti šį naują savo karjeros etapą“, – pranešime cituojama V. Fairclough.
Telekomunikacijų ir žiniasklaidos grupė „Bitė Group“ valdo telekomunikacijų ir skaitmeninių paslaugų verslus Lietuvoje ir Latvijoje – „Bitė Lietuva“ ir „Bite Latvija“. „Bitė Group“ taip pat valdo „All Media Group“, kuriai priklauso TV3 žiniasklaidos grupė, mokama televizija „Go3“, radijo stotis „Power Hit Radio“ ir kitos medijų įmonės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
„Bitė Group“ ir „All Media Group“ valdo pasaulinė privataus kapitalo bendrovė „Providence Equity Partners“.