TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Avia Solutions Group“ pradės skraidinti nauja kryptimi – nudžiugins daugelį

2025-10-30 16:22 / šaltinis: BNS
2025-10-30 16:22

Airijoje registruota verslininko Gedimino Žiemelio kontroliuojama aviacijos grupės „Avia Solutions Group“ (ASG) žengia į Tailando rinką, kur grupės valdomos oro linijos pradės skrydžius.

Lėktuvas (nuotr. SCANPIX)

0

ASG antrinė bendrovė „Thai SmartLynx“ gavo Tailando oro vežėjo sertifikatą. Įmonė ketina į šios Azijos šalies sostinę Bankoką, kurortus ir kitas vietoves pritraukti užsienio turistų, ketvirtadienį pranešė įmonė.

„Gavome sertifikatą prieš pat sezono įkarštį, kai keliautojai iš Europos ir Azijos planuoja savo žiemos atostogas“, – pranešime sakė „Thai SmartLynx“ valdybos pirmininkas Martynas Grigas.

Anot grupės, plėtra Tailande yra dalis ASG tikslo dalį jos orlaivių perkelti į kitus pasaulio regionus, kur skrydžių sezonas vyksta kitu metu nei Europoje.

Tailandas yra priešingo sezoniškumo Europai regione, kur gegužės–spalio mėnesiais parduodama beveik trečdaliu daugiau bilietų. Sumažėjus paklausai Europoje žiemos metu dalį grupės orlaivių dabar galėsime perkelti į Tailandą“, – pranešime sakė ASG generalinis direktorius Jonas Janukėnas.

ASG taip pat ketina tęsti plėtrą pietryčių Azijoje bei Lotynų Amerikoje. Grupės valdomos oro bendrovės jau veikia Indonezijoje ir Australijoje, Brazilijoje. Artimiausiu metu įmonė ketina plėstis ir į Malaiziją.

ASG veikia 68 šalyse, turi biurus Dubajuje, Singapūre, Dubline, Londone ir kituose miestuose. Didžiausias įmonės biuras veikia Vilniuje, kur dirba 2,5 tūkst. darbuotojų.

ASG grupę sudaro apie 2 tūkst. įmonių ir 14 tūkst. specialistų, ji valdo 187 orlaivių parką.

