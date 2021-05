Autobusų vairuotojams tenka spręsti: palikti keleivius stotyje ar pažeisti karantino taisykles?

LR Vyriausybės nutarime, priimtame praėjusių metų lapkričio 4-ąją, numatyta, jog keleiviams tarpmiestiniuose ir priemiestiniuose maršrutuose leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip vieno metro atstumu. Tai reiškia, kad tolimojo ir priemiestinio susisiekimo autobusai gali vežti vos pusę salone galinčių tilpti žmonių.

Ką palikti perone?

„Laikomės visų reikalavimų, parduodame internetu bilietus pusei autobuso keleivių. Bet kaip elgtis vairuotojui, jei ateina šeima su dviem vaikais, kurie turi vos du iš anksto įsigytus bilietus? Kuriuos iš šeimos narių palikti stoties perone? Vairuotojui tenka sunkus pasirinkimas – išlikti žmogiškam, bet pažeisti taisykles, ar aklai laikytis nustatytų reikalavimų“, – dėsto bendrovės „Toks“ generalinis direktorius Arūnas Indrašius.

Pasak jo, tokių situacijų pasitaiko neretai.

„Būna, lauke pliaupia lietus, keleivis laukia paskutinio ta kryptimi važiuojančio autobuso. Salonas jam atrodo pustuštis, o vairuotojas vežti atsisako. Žmogus tiesiog maldauja jį paimti, vairuotojas taip pat nori padėti, bet bijo būti nubaustas. Kyla niekam nereikalingų konfliktų, barnių, kenčia ne tik keleiviai, bet ir vairuotojai.“

Jei vairuotojas, prieš tai atsiklausęs kitų keleivių, sutinka pavežti dar vieną žmogų, vežėjai sulaukia skundų ar nuobaudų.

„Norime padėti savo keleiviams, bet dėl to patys gauname per galvas“, – aiškina A. Indrašius.

Pažeidimus fiksuoja patys keleiviai

Su panašiomis problemomis susiduria ir kiti vežėjai.

„Maždaug prieš porą mėnesių mūsų vairuotojas sutiko pavežti vieną papildomą keleivį, kuris prašėsi priimamas tegu ir į bagažinę – jam verkiant reikėjo į sostinę pas gydytojus. Vairuotojas atsiklausė vieno keleivio, jis sutiko, kad žmogus atsisėstų šalia jo. Abu dėvėjo kaukes ir laikėsi visų saugumo reikalavimų.

Vis dėlto kitas keleivis nufotografavo šalia sėdinčius du žmones, nusiuntė nuotraukas tiek Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, tiek ir policijai. Sulaukėme ne vieno tyrimo, mums buvo grasinama didžiulėmis baudomis.

Keista, bet visiems atrodo normali situacija, kai į autobusą nepatekę keturi žmonės samdo taksi ir taip susigrūdę ir nesilaikydami jokių atstumų važiuoja į sostinę, o vienas papildomas žmogus autobuso salone – jau didžiulis pažeidimas“, – piktinasi Mažeikių autobusų parko direktorius Arvydas Šemeta.

Vasarą tokių situacijų daugės

Kauno bendrovės „Kautra“ rinkodaros direktorius Gintautas Pakusas pabrėžia, jog tokios situacijos vasarą tik dažnės.

„Atsiranda vis daugiau keleivių – žmonės nori keliauti į pajūrį, kitus kurortus, į sodus ar vasarnamius. Jie mato, kad autobuse tuščių vietų yra, o vairuotojas jų nepriima. Neišvengiamai kyla konfliktų. Manau, saugumo reikalavimai turėtų būti rekomendacinio pobūdžio, o ne kaip giljotina, kertanti ir vairuotojams, ir keleiviams“, – dėsto G. Pakusas.

Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidento Gintaro Nakučio teigimu, paskiepijama ar imunitetą įgyja vis daugiau Lietuvos gyventojų.

„Vertinant pasiskiepijusių ar persirgusiųjų skaičius galima spręsti, kad imunitetą vienaip ar kitaip jau turi beveik pusė aktyviai judančių šalies gyventojų. Be to, visi žmonės saugosi, išmokę dėvėti kaukes ir naudoti kitas apsaugos priemones. Daug dėmesio keleivių apsaugai skiria ir keleivių vežėjai“, – dėsto prezidentas.

Pasak jo, asociacija dar kovo mėnesį kreipėsi į valdžios institucijas, prašydama švelninti ribojimus viešajame transporte. Susisiekimo ministerija asociacijos prašymą palaikė, vis dėlto Sveikatos apsaugos ministerija jam nepritarė.

„Pastaruoju metu paprašėme dar kartą įvertinti faktinę situaciją, kai vežėjai dėl privalomo laikytis vieno metro atstumo negali paimti visų norinčių važiuoti keleivių, nors autobuso salone yra laisvų vietų“, – dėsto G. Nakutis.

Jo teigimu, švelninti ribojimus ypač aktualu dabar, nes prasideda atostogų laikotarpis, žmonės keliaus prie jūros, į kurortus, be to, moksleiviai grįžta į mokyklas. „Sprendžiami klausimai dėl galimybių paso, bet nesvarstomos galimybės su juo keliauti autobusais, nors per visą pandemijos laikotarpį viešajame transporte nebuvo nustatyta užsikrėtimo atvejų“, – pabrėžia G. Nakutis.

LKVA narių nuomone, situacija dėl ribojimų viešajame transporte turi būti peržiūrima. „Manau, reikalavimas keleiviams laikytis vieno metro atstumo turėtų būti ne privalomas, o rekomendacinis. Be to, priemiesčio maršrutais važiuojančiuose autobusuose keleiviams turėtų būti leista užimti ne tik sėdimas, bet ir stovimas vietas. Galimybių paso turėtojams turėtų būti suteikta daugiau galimybių keliauti viešojo transporto priemonėmis“, – siūlo G. Nakutis.