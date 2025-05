Po kritikos lavinos automobiliams, „Xiaomi“ tvirtina tapusi plataus šmeižto taikiniu

Per pastaruosius mėnesius „Xiaomi“ teko susidurti su keliomis rimtomis problemomis, apie kurias jau buvo kalbėta viešojoje erdvėje.

Viena reikšmingiausių – nuolat pasirodantys vaizdai ir vaizdo įrašai iš avarijų, į kurias pateko jų elektromobilis SU7. Visgi daugeliu atvejų, anot analitikų, avarijų priežastis – ne pats automobilis, o nepatyrę vairuotojai, pirmą kartą atsisėdę prie tokio galingo elektromobilio vairo.

Be to, sulaukta ir pagrįstos kritikos dėl SU7 sedano kokybės – ją iliustruoja ne tik naudotojų filmuota medžiaga, bet ir žurnalistų atlikti palyginimai.

Kinijos portaluose gausu straipsnių ir vaizdo įrašų, atskleidžiančių, kaip „Xiaomi“ taupė gamindama savo pirmąjį automobilį.

Augant neigiamai reakcijai, buvo atidėtas antrojo modelio – YU7 – pristatymas, o „Xiaomi“ vadovas Lei Jun kuriam laikui pasitraukė iš viešumos.

Tačiau tuo pat metu bendrovė išplatino pareiškimą, jog aptiko plataus masto koordinuotą kampaniją, kurios tikslas – apjuodinti „Xiaomi“ vardą internete. Kaip teigiama, keli įtariamieji jau perduoti policijai, o dezinformacijos sklaida sustabdyta.

Xiaomi SU7 (8 nuotr.) Xiaomi SU7 (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 (nuotr. gamintojo) +4 Xiaomi SU7 (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 (nuotr. gamintojo)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Xiaomi SU7

Pasak „Xiaomi“, kampanija prasidėjo dar 2024-ųjų gruodį – dar iki pasirodant pagrindinei kritikos bangai.

Teigiama, kad jos metu kaltininkai, pasitelkę dirbtinį intelektą ir beveik 10 tūkst. netikrų paskyrų, užtvindė Kinijos internetą melagingais skundais dėl „Xiaomi“ automobilių, tuo pat metu reklamuodami konkurentų modelius.

Reaguodamas į tai, bendrovės vadovas Lei Jun savo socialiniuose tinkluose pasidalijo teisininkų komandos pareiškimu:„Internetas nėra beįstatymė zona. Xiaomi imsis teisinių priemonių, kad apgintų savo teisėtus interesus nuo šmeižto ir piktavališkų išpuolių.“

Kas konkrečiai stovi už šios kampanijos – kol kas nepaskelbta. Neaišku ir tai, ar pagrindinis taikinys buvo tik „Xiaomi“ automobilių padalinys, ar ir kiti įmonės produktai.

Kampanija buvo nutaikyta į jautrų laikotarpį – būtent tada, kai bendrovė ruošėsi pristatyti savo antrąjį automobilį ir pirmąjį savos gamybos mobiliųjų telefonų procesorių „Xring 01“.

Spėjama, kad šmeižto kampanijos dalimi galėjo būti ir neseniai aptarti rezultatai valstybinėje platformoje „China Automobile Quality Network“.

Ši sistema renka vairuotojų skundus dėl automobilių kokybės. Kiekvienas skundas konvertuojamas į balus, ir kuo jų daugiau, tuo žemesnis įvertinimas. Būtent SU7 per pirmąjį 2025 metų ketvirtį tapo blogiausiai įvertintu automobiliu visoje sistemoje.

Xiaomi SU7 Ultra (22 nuotr.) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) +18 Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo) Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo)

(22 nuotr.) FOTOGALERIJA. Xiaomi SU7 Ultra

Vis dėlto, dalis su „Xiaomi SU7“ susijusių kokybės problemų – neginčijamos ir gerai dokumentuotos. Ankstyvosios gamybos partijos dažnai pasižymi deformuotais priekiniais bamperiais, kurie karštu oru ima linkti ir atsiskirti ties jungtimi tarp kapoto ir priekinių žibintų. Taip pat kritikuojama silpna antikorozinė apsauga bei nekokybiškas dažų sluoksnis.

Priekaištų sulaukė ir stabdžių sistema, kuri yra per silpna tokio svorio automobiliui. Be to, kai kuriose transporto priemonėse, kaip teigiama, nesuveikė oro pagalvės.

Kita pavojinga konstrukcinė spraga – durų rankenėlės. „SU7“ pasikliauja tik elektroninėmis spynomis, kurios neveikia nutrūkus elektros tiekimui, todėl avarijos atveju gali būti neįmanoma atidaryti durų.

Elektrinis sedanas „Xiaomi SU7“ buvo pradėtas gaminti 2023 metų gruodį, o Kinijos rinkoje esančiuose „Xiaomi“ salonuose pasirodė 2024 m. kovą.

Per pirmuosius metus buvo parduoti 139 487 vienetai.