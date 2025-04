Londone sugedo automatinė parkavimo sistema: žmonės negalėjo automobilių atsiimti dvejus metus

Dar 2022-ųjų gruodį Markas Lucasas, vienas baldų gamybos įmonės „HCS Furniture“ savininkų, savo visiškai naują „Vauxhall Vivaro“ elektromobilį pastatė automatinėje parkavimo aikštelėje „Rathbone Square“ Tačiau tą patį vakarą grįžęs atsiimti automobilio, iš stovėjimo aikštelės operatoriaus išgirdo žinią: „Negalime išduoti jūsų automobilio – sistema sugedusi.“

Pradžioje kalbėta apie savaitę truksiantį remontą. Tačiau laukimas virto mėnesiais, o galop – net 27 mėnesiais, per kuriuos parkavimo sistema taip ir nebuvo sutaisyta. Visą šį laiką įmonės automobilis stovėjo įkalintas požeminiame „stalčiuje“, nepasiekiamas savininkams, tačiau vis dar reikalaujantis sumokėti mėnesines paskolos įmokas.

800 svarų per mėnesį už nuomą ir nežinomybė

Be galimybės naudotis vieninteliu turimu automobiliu, įmonės savininkai buvo priversti nuomotis pakaitinę transporto priemonę, kurios kaina siekė apie 800 svarų sterlingų per mėnesį. Tuo pačiu metu toliau mokėtos lizingo įmokos už naują elektromobilį, kurio baterija per tiek laiko tikėtina, patyrė didelę degradaciją. Tai – ne tik finansinė našta, bet ir potencialus ilgalaikis techninis nuostolis.

„Nežinojome, ar rytoj vėl galėsime naudotis automobiliu, ar tai tęsis dar metus. Nei tvarkaraščio, nei paaiškinimų – tiesiog laukėme“, – BBC sakė M. Lucasas.

Kaltino tiekimo grandines

Stovėjimo aikštelę valdanti bendrovė „Double Parking Systems“ aiškino, kad paslaugų teikimą sutrikdė sudėtingi leidimų derinimo procesai ir vėluojančios specializuotų detalių siuntos iš užsienio. Prieiga prie automobilių, anot jų, buvo atkurta tik 2025 m. kovo 15 d.

REKLAMA

REKLAMA

Visgi šis atvejis – ne vienos įmonės problema. Po reportažo pasirodymo į žurnalistus kreipėsi ir daugiau nukentėjusiųjų. Bent dvi dešimtys vairuotojų teigė taip pat negalėję atgauti savo automobilių iš tos pačios parkavimo aikštelės. Skaičiuojama, kad laikotarpiu, kai sistema neveikė, aikštelėje buvo „įkalinta“ apie 40 automobilių.

REKLAMA

BBC tvirtina, kad šis atvejis iškėlė ir daug teisinių klausimų. Kas turėtų padengti automobilių savininkų nuostolius? Kas atsako už dviejų metų stovėjimą be įkrovimo, galimai sugadintą bateriją ir sumažėjusią transporto priemonės vertę?

Kad ir kaip būtų, istorija parodė, kad net pažangiausios automatinės sistemos gali tapti ne patogumu, o spąstais. Ypač tuomet, kai atsakomybė dėl jų priežiūros ir remonto paskęsta tarp tiekėjų, leidimų ir biurokratijos.