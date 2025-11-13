Aplinkos ministras: Povilui Poderskiui anksčiau perduotas įstaigų valdymas grąžintas viceministrams

„Šiai dienai kancleris nebeturi tų pozicijų, yra priimtas ministro įsakymas, yra funkcijos atiduotos viceministrams“, – interviu portalui „15min“ sakė K. Žuromskas.
Naujienų portalas LRT spalio pradžioje pranešė, jog P. Poderskis jau žinodamas, kad užims kanclerio postą, pasirašė įsakymą, kuriuo sustiprino jo galias. Pagal jį kancleris iš ministro perėmė strateginę komunikaciją, iš vieno viceministrų – būsto tvarumo ir prieinamumo klausimus, išskyrus paramą būstui, taip pat atsakomybę beveik už visas ministerijai pavaldžias įstaigas.
K. Žuromskas ketvirtadienį teigė, jog beveik visos ministerijai pavaldžios įstaigos jau perduotos viceministrams.
„Yra palikta kelios pavaldžios įstaigos – Aplinkos apsaugos departamentas dar kol kas paliktas (kanclerio valdymui – BNS), kol viceministrė Akvilė (Gargasaitė – BNS) neįsivažiuos, bet manau, kad labai greitu metu bus jai perduota. Aš pats esu pasilikęs Nacionalinę žemės tarnybą, Statybos inspekciją“, – teigė ministras.
„Leidžiam viceministrams įsivažiuoti ir labai greitu metu grąžinsime visas pavaldžias įstaigas atgal, kaip ir buvo planuota“, – pridūrė jis.
BNS rašė, šiuo metu Aplinkos ministerijoje dirba keturi viceministrai – Akvilė Gargasaitė, Edmundas Mačieža, taip pat Aira Paliukėnaitė, Česlava Lisovska.
Savo ruožtu ministerijos kancleriu spalio pradžioje buvo paskirtas buvęs ministras Povilas Poderskis.