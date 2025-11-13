 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Aplinkos ministras: Povilui Poderskiui anksčiau perduotas įstaigų valdymas grąžintas viceministrams

2025-11-13 13:24 / šaltinis: BNS
2025-11-13 13:24

Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas teigia, jog beveik visiems dabartiniams viceministrams grąžintas pavaldžių įstaigų valdymas, kuris anksčiau buvo perduotas dabartiniam kancleriui Povilui Poderskiui. 

Povilas Poderskis / Skirmanto Lisausko nuotr.

Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas teigia, jog beveik visiems dabartiniams viceministrams grąžintas pavaldžių įstaigų valdymas, kuris anksčiau buvo perduotas dabartiniam kancleriui Povilui Poderskiui. 

REKLAMA
1

„Šiai dienai kancleris nebeturi tų pozicijų, yra priimtas ministro įsakymas, yra funkcijos atiduotos viceministrams“, – interviu portalui „15min“ sakė K. Žuromskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalas LRT spalio pradžioje pranešė, jog P. Poderskis jau žinodamas, kad užims kanclerio postą, pasirašė įsakymą, kuriuo sustiprino jo galias. Pagal jį kancleris iš ministro perėmė strateginę komunikaciją, iš vieno viceministrų – būsto tvarumo ir prieinamumo klausimus, išskyrus paramą būstui, taip pat atsakomybę beveik už visas ministerijai pavaldžias įstaigas. 

REKLAMA
REKLAMA

K. Žuromskas ketvirtadienį teigė, jog beveik visos ministerijai pavaldžios įstaigos jau perduotos viceministrams. 

REKLAMA

„Yra palikta kelios pavaldžios įstaigos – Aplinkos apsaugos departamentas dar kol kas paliktas (kanclerio valdymui – BNS), kol viceministrė Akvilė (Gargasaitė – BNS) neįsivažiuos, bet manau, kad labai greitu metu bus jai perduota. Aš pats esu pasilikęs Nacionalinę žemės tarnybą, Statybos inspekciją“, – teigė ministras. 

„Leidžiam viceministrams įsivažiuoti ir labai greitu metu grąžinsime visas pavaldžias įstaigas atgal, kaip ir buvo planuota“, – pridūrė jis. 

BNS rašė, šiuo metu Aplinkos ministerijoje dirba keturi viceministrai – Akvilė Gargasaitė, Edmundas Mačieža, taip pat Aira Paliukėnaitė, Česlava Lisovska. 

Savo ruožtu ministerijos kancleriu spalio pradžioje buvo paskirtas buvęs ministras Povilas Poderskis. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų