  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Amber Grid“ už 2 mln. eurų rekonstruos dujų uždarymo įtaisus trijose savivaldybėse

2025-08-13 10:27 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 10:27

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ pasirašė 2,05 mln. eurų vertės sutartį su energetikos rangos įmone „Dujotiekio statyba“. Anot bendrovės, lėšos bus skirtos technologiškai pasenusių dujų uždarymo įtaisų Klaipėdos, Ukmergės ir Pakruojo rajonų savivaldybėse rekonstrukcijai.

„Amber Grid“ sostinėje atidarė Sistemos valdymo centrą (nuotr. Dainiaus Labučio)

0

Skelbiama, kad atnaujinti dujų uždarymo įtaisai bus prijungti prie SCADA nuotolinio valdymo sistemos, o tai turėtų leisti bendrovei efektyviai atlikti suplanuotus darbus ir operatyviai reaguoti į nenumatytas situacijas, išvengiant būtinybės darbuotojams fiziškai vykti į įrenginių aikšteles.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Modernizuota sistema didins visos dujų perdavimo sistemos patikimumą ir atsparumą, taip pat sumažins eksploatacines sąnaudas bei pagerins valdymo efektyvumą“, – pranešime cituojamas „Amber Grid“ organizacijos pažangos direktorius Tomas Urmanavičius.

Kaip praneša bendrovė, projektą numatyta įgyvendinti per 19 mėnesių. 

Šių metų liepos mėnesį „Amber Grid“ taip pat pasirašė 3,2 mln. eurų vertės sutartį dėl analogiškų darbų, vykdomų Elektrėnų, Kaišiadorių, Šakių, Alytaus, Šalčininkų ir Kauno rajonų savivaldybėse. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

