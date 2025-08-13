„Amber Grid“ už 2 mln. eurų rekonstruos dujų uždarymo įtaisus trijose savivaldybėse

Skelbiama, kad atnaujinti dujų uždarymo įtaisai bus prijungti prie SCADA nuotolinio valdymo sistemos, o tai turėtų leisti bendrovei efektyviai atlikti suplanuotus darbus ir operatyviai reaguoti į nenumatytas situacijas, išvengiant būtinybės darbuotojams fiziškai vykti į įrenginių aikšteles.
„Modernizuota sistema didins visos dujų perdavimo sistemos patikimumą ir atsparumą, taip pat sumažins eksploatacines sąnaudas bei pagerins valdymo efektyvumą“, – pranešime cituojamas „Amber Grid“ organizacijos pažangos direktorius Tomas Urmanavičius.
Kaip praneša bendrovė, projektą numatyta įgyvendinti per 19 mėnesių.
Šių metų liepos mėnesį „Amber Grid“ taip pat pasirašė 3,2 mln. eurų vertės sutartį dėl analogiškų darbų, vykdomų Elektrėnų, Kaišiadorių, Šakių, Alytaus, Šalčininkų ir Kauno rajonų savivaldybėse.
