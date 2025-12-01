„Airbus“: daugumoje A320 lėktuvų įdiegti reikiami atnaujinimai

„Iš maždaug 6 tūkst. galimai paveiktų orlaivių didžiojoje daugumoje buvo atlikti reikiami pakeitimai“, – pirmadienį pareiškime pranešė įmonė.
Išanalizavus spalio mėnesio pabaigoje įvykusį incidentą, susijusį su A320 modelio orlaiviu, „Airbus“ penktadienį paprašė oro linijų skubiai įdiegti atnaujinimus ir padaryti tai dėl atsargumo.
Pasak Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA), JAV oro linijų „JetBlue“ eksploatuojamas A320 lėktuvas spalio 30 d. dėl skrydžio kontrolės problemų ir staigaus aukščio praradimo buvo priverstas leistis avariniu būdu.
Paveiktiems lėktuvams nebeleidžiama kilti į padanges neatlikus pakeitimų. Tačiau šie pasaulinio masto nurodymai, regis, neturėjo didelės įtakos skrydžių eismui, nes kai kurios oro linijos atnaujinimus jau buvo įdiegusios iki penktadienio vakaro.
Vokietijos oro vežėjas „Lufthansa“ pirmadienį pranešė, kad šeštadienį atnaujino visų paveiktų lėktuvų programinę įrangą, o skrydžiai buvo atnaujinti kaip įprasta. Pigių skrydžių oro linijos „EasyJet“ taip pat informavo, kad sėkmingai įdiegė reikiamus programinės įrangos atnaujinimus visuose turimuose „Airbus“ A320 orlaiviuose.
„Šis darbas buvo atliktas be jokių mūsų skrydžių programos trikdžių“, – nurodė „EasyJet“ generalinis direktorius Kentonas Jarvis.