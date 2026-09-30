Daug rūkančio ir jau seniai nutukusio Kim Jong Uno sveikata atidžiai stebima tarptautiniu mastu, nes staigi jo mirtis galėtų sukelti klausimų dėl valdžios perėmimo ir stabilumo branduolinį ginklą turinčioje valstybėje.
Pietų Korėjos žvalgyba: Kim Jong Unas yra „itin nutukęs“
Kimo „sveikatos būklė vertinama kaip itin didelis nutukimas, jo svoris viršija 140 kg“, – remdamasis Seulo žvalgybos agentūros duomenimis sakė parlamentaras Youn Kun-youngas.
Nors jam kyla „didelė širdies ir kraujagyslių ligų rizika“, Kimas neparodė turįs sunkumų dėl fizinio aktyvumo, be kita ko, bėgdamas laiptais aukštyn, pridūrė parlamentaras.
„Manoma, kad sveikatos sutrikimų požymių nėra, turint omeny tai, kad jo būklę atidžiai stebi speciali medikų komanda.“
Spėlionės dėl Kimo sveikatos sustiprėjo 2020 m., kai jis nedalyvavo savo velionio senelio gimimo metinių minėjime ir maždaug 20 dienų nesirodė viešumoje. Tuomet pasklido gandų, kad po operacijos jo sveikatos būklė yra sunki.
Kimo tėvas Kim Jong Ilas ir senelis Kim Il Sungas taip pat buvo nutukę ir daug rūkė. Abu mirė nuo širdies smūgio.
Branduolinį ginklą turinčiai šaliai dėl jos ginklavimosi programų taikomos įvairios sankcijos, o jos valstybės valdoma ekonomika jau seniai merdi ir šalis nuolat susiduria su maisto trūkumu.
JT specialioji pranešėja žmogaus teisių Šiaurės Korėjoje klausimais Elizabeth Salmon vasarį sakė, kad maisto trūkumas yra viena pagrindinių humanitarinių problemų šalyje.
Tačiau Hanojaus viešbučio „Metropole“ vyriausiasis šefas Paulas Smartas, per 2019 m. Šiaurės Korėjos ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimą dirbęs su asmeniniais Kimo virėjais, tuomet sakė, kad Šiaurės Korėjos lyderis mėgsta mažai keptą mėsą ir prabangius maisto produktus.
Pasak P. Smarto, asmeniniai Šiaurės Korėjos lyderio virėjai 2019 m. jam pasakojo, kad Kimas yra tikras gurmanas: „Jis mėgsta ikrus, omarus, tikrai prabangius produktus. Ir žąsų kepenėlių paštetą – jis tikrai mėgsta pasilepinti geru maistu.“
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